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Донорів крові закликають не йти до центрів без попередньої реєстрації

28 Лютого 2022, 16:44
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
донорство
Джерело: Pixabay

Потенційних донорів, які хочуть здати кров, просять не йти самостійно до центрів здачі крові, а попередньо реєструватися.

Після цього людині надійде запрошення.

Лише після цього вона має прийти до центру.

Таке рішення ухвалили для того, щоб громадяни залишалися у безпеці.

Записуватися у резерв на донацію можна через платформу від DonorUA.

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Водночас інформацію про потреби в крові можна дізнатися на сторінці платформи.

Наразі немає потреби у крові, центри мають запаси усіх груп та резусів.

Медики дякують усім громадянам, які відгукнулися та здали кров.

З 24 лютого в Україні триває війна, Росія підступно напала на країну вранці. Наразі українські військові відважно чинять опір.

Громадян закликають за можливості допомагати армії, залишатися у безпечному місці та довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Джерело
КМДА
Теги
Війна в Україні , донор крові , Донорство
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