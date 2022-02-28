Потенційних донорів, які хочуть здати кров, просять не йти самостійно до центрів здачі крові, а попередньо реєструватися.

Після цього людині надійде запрошення.

Лише після цього вона має прийти до центру.

Таке рішення ухвалили для того, щоб громадяни залишалися у безпеці.

Записуватися у резерв на донацію можна через платформу від DonorUA.

Водночас інформацію про потреби в крові можна дізнатися на сторінці платформи.

Наразі немає потреби у крові, центри мають запаси усіх груп та резусів.

Медики дякують усім громадянам, які відгукнулися та здали кров.

З 24 лютого в Україні триває війна, Росія підступно напала на країну вранці. Наразі українські військові відважно чинять опір.

Громадян закликають за можливості допомагати армії, залишатися у безпечному місці та довіряти інформації лише з перевірених джерел.