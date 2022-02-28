Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Доноров крови призывают не идти в центры без предварительной регистрации

28 февраля 2022, 16:44
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
донорство
Источник: Pixabay

Потенциальных доноров, желающих сдать кровь, просят не идти самостоятельно в центры сдачи крови, а предварительно зарегистрироваться.

После этого человеку придет приглашение.

Только после этого он должен прийти в центр.

Такое решение было принято для того, чтобы граждане оставались в безопасности.

Записываться в резерв на донацию можно через платформу от DonorUA.

Читайте также:
донорствоБольницам нужна кровь: всех желающих стать донорами ждут в центрах крови

В то же время информацию о потребностях в крови можно узнать на странице платформы.

Пока нет необходимости в крови, центры имеют запасы всех групп и резусов.

Медики благодарят всех граждан, которые откликнулись и сдали кровь.

С 24 февраля в Украине идет война, Россия коварно напала на страну утром. Сейчас украинские военные отважно сопротивляются.

Граждан призывают по возможности помогать армии, оставаться в безопасном месте и доверять информацию только из проверенных источников.

Источник
КГГА
Теги
Війна в Україні , донор крові , Донорство
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь