Потенциальных доноров, желающих сдать кровь, просят не идти самостоятельно в центры сдачи крови, а предварительно зарегистрироваться.
После этого человеку придет приглашение.
Только после этого он должен прийти в центр.
Такое решение было принято для того, чтобы граждане оставались в безопасности.
Записываться в резерв на донацию можно через платформу от DonorUA.
В то же время информацию о потребностях в крови можно узнать на странице платформы.
Пока нет необходимости в крови, центры имеют запасы всех групп и резусов.
Медики благодарят всех граждан, которые откликнулись и сдали кровь.
С 24 февраля в Украине идет война, Россия коварно напала на страну утром. Сейчас украинские военные отважно сопротивляются.
Граждан призывают по возможности помогать армии, оставаться в безопасном месте и доверять информацию только из проверенных источников.