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Больницам нужна кровь: всех желающих стать донорами ждут в центрах крови

24 февраля 2022, 13:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
донорство
Источник: Depositphotos

В связи с военной агрессией Российской Федерации в учреждениях здравоохранения возросла потребность в стратегических запасах крови, которая может быть использована на нужды раненых, сообщает Минздрав.

Всех желающих сдать кровь на нужды раненых приглашают в центры переливания и в отделениях трансфузиологии больниц.

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Адреса и контакты центров крови:

Если хотите присоединиться к формированию стратегического запаса крови, особенно в тех регионах, которые испытали российскую агрессию, приходите в центры крови.

При себе нужно иметь паспорт.

Своевременно оказанная первая помощь при кровотечении может спасти жизнь человека. В Национальной службе здоровья Украины рассказали об основных правилах оказания первой помощи себе или другому человеку во время кровотечения.

При оказании первой помощи при кровотечении необходимо освободить поверхность раны от одежды или мелкого мусора. Если в ране застрявшие обломки больших размеров – не трогайте их, чтобы не усилить кровотечение. После этого следует наложить на рану стерильную повязку или чистую ткань.

Источник
Минздрав
Теги
медична допомога
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