У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації у закладах охорони здоров’ я зросла потреба у стратегічних запасах крові, яка може бути використана на потреби поранених, повідомляє МОЗ.

Всіх охочих здати кров на потреби поранених запрошують до центрів переливання крові та тансфузійних відділень лікарень.

Адреси та контакти центрів крові:

Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові.

При собі треба мати паспорт.

Своєчасно надана перша допомога під час кровотечі може врятувати життя людини. У Національній службі здоров’я України розповіли про основні правила надання першої допомоги собі чи іншій людині під час кровотечі.

Під час надання першої допомоги у разі кровотечі необхідно звільнити поверхню рани від одягу чи дрібного сміття. Якщо у рані є застряглі уламки великих розмірів – не чіпайте їх, щоб не посилити кровотечу. Після цього потрібно накласти на рану стерильну пов’язку або чисту тканину.