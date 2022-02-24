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Лікарням потрібна кров: всіх охочих стати донорами чекають в центрах крові

24 Лютого 2022, 13:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
донорство
Джерело: Depositphotos

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації у закладах охорони здоров’ я зросла потреба у стратегічних запасах крові, яка може бути використана на потреби поранених, повідомляє МОЗ.

Всіх охочих здати кров на потреби поранених запрошують до центрів переливання крові та тансфузійних відділень лікарень.

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Адреси та контакти центрів крові:

Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові.

При собі треба мати паспорт.

Своєчасно надана перша допомога під час кровотечі може врятувати життя людини. У Національній службі здоров’я України розповіли про основні правила надання першої допомоги собі чи іншій людині під час кровотечі.

Під час надання першої допомоги у разі кровотечі необхідно звільнити поверхню рани від одягу чи дрібного сміття. Якщо у рані є застряглі уламки великих розмірів – не чіпайте їх, щоб не посилити кровотечу. Після цього потрібно накласти на рану стерильну пов’язку або чисту тканину.

Джерело
МОЗ
Теги
медична допомога
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