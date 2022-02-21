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Як стати донором крові: правила, підготовка та протипоказання

21 Лютого 2022, 12:03
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
донор
Джерело: Depositphotos

Нещодавно у Дніпрі сталася трагедія: солдат-строковик розстріляв караул. П’ятеро людей загинули на місці, ще п’ятеро з пораненнями різного ступеня тяжкості потрапили до лікарні. Найтяжчою була 22-річна Жанна, яка втратила три літри крові.

Під час операцій їй неодноразово вливали чужу кров. А на станцію переливання крові прийшли військові та цивільні у кількості понад 50 чоловік, щоб здати кров і врятувати життя дівчині.

За статистикою, один донор крові спроможний врятувати життя двох-трьох людей. Отже, кров, що була здана в ті дні, ще знадобиться іншим людям.

Зберігатися кров буде в банку крові у спеціальних холодильниках за низьких температур.

В Україні щороку донорами стають близько пів мільйона людей. На перший погляд здається, що це багато, але насправді, це малувато для такої країни як наша.

Та ще й треба врахувати, що більшість із цих людей здає кров разово. Тому останніми роками хронічно не вистачає ані донорів, ані крові.

Більше того, під час пандемії ситуація загострилася. Люди хворіють, або ж не хочуть іти у медичний заклад зайвий раз, щоб не заразитися коронавірусом. А загалом, донорство – це шляхетна та відповідальна справа.

Та якщо ви бажаєте врятувати чиєсь життя, вам потрібно дещо знати про донорство крові.

Що потрібно знати про донорство

Донором може бути повнолітня людина з 18 до 60 років, яка не має медичних протипоказань для дачі крові.

Разово беруть не більше 470 мл крові.

Здавання цільної крові займає 15 хвилин.

Процедура здавання компонентів крові триває довше – 30 хвилин.

Як готуватися до здавання крові

  • На станцію переливання крові потрібно приходити відпочивши, а не після нічної зміни або важкої роботи.
  • За три доби слід виключити жирну, гостру їжу, не вживати алкогольні напої.
  • Напередодні здавання крові потрібно мати легку вечерю, а вранці – легкий сніданок.
  • Бажано не палити перед донацією.
  • Перед донацією вас огляне лікар та візьме кров на аналіз. Кров донора обстежується на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, сифіліс та печінкові проби.

Після процедури давання крові

  • Після донації потрібно відпочити 10-15 хвилин.
  • Випити солодкого чаю з хлібом.
  • Обов’язково потрібно пообідати: приймання їжі може бути організовне на місці або ж ви отримаєте суму – еквівалентну вартості обіду. Не нехтуйте цією порадою, адже ваше здоров’я теж важливе.
  • На роботі в день здавання крові вам повинні надати вільний день зі збереженням заробітку. Тому, після відвідування станції перливаня крові, відпочивайте і відновлюйтесь.

Протипоказання для донорства

Донором не може бути людина, яка:

  • Хворіла чи хворіє на сифіліс, ВІЛ/СНІД, інфекційні гепатити А, В, С, туберкульоз, бруцельоз, туляремію, токсоплазмоз, малярію.
  • Хвора на інфаркт міокарда, ревмокардит, вади серця, онкологічні захворювання, виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки.
  • Має хвороби нирок, печінки.
  • Має психічні розлади.
  • Має бронхіальну астму та алергічні захворювання.
  • Протягом місяця до здачі крові хворіла на ГРВІ та грип.
  • Протягом останніх п’яти років мала травми голови або хребта.
  • Вагітна, хворіє на анемію.
  • Зловживає алкоголем.
  • Страждає на кровотечі.

Чому бути донором корисно

У донорів, що регулярно здають кров:

  • менший ризик виникнення серцево-судинних хвороб;
  • менші ризики захворіти на рак легенів, прямої кишки, шлунка та гортані;
  • менший ризик гемахроматозу. Причина цієї хвороби – накопичення іонів заліза в печінці та інших органах;
  • менше проявів запалень та краще знешкодження вільних радикалів;
  • донори безкоштовно здають аналізи на ВІЛ, гемоглобін, сифіліс, гепатити B та С. Ці аналізи варто здавати всім усім.

Де здавати кров

У кожному обласному центрі є комунальне підприємство Станція переливання крові, дізнайтеся його адресу. Крім того, у багатьох багатопрофільних лікарнях є відділення трансфузіології та переливання крові. Отже, ви можете звернутися туди.

Наразі існує багато громадських організацій, благодійних фондів, які співпрацюють з лікарнями або медичними центрами. Тож ви можете через них дізнаватися, коли і яка кров потрібна.

Та необхідно, щоб донорство було регулярним, а не екстреним – тільки таким чином можна зробити достатній запас крові та її компонентів.

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У Києві кров можна здати:

  • Київський міський центр крові, вул. Максима Берлинського, 12
  • Київська обласна клінічна лікарня, вул. Баговутівська, 1а, корп. 13, 4 поверх
  • Центр служби крові Національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАТДИТ МОЗ України, вул. В.Чорновола, 28/1, новий корпус, Сектор Б
  • Національний інститут раку,
    вул. Ломоносова, 33/43, 1-й поверх
  • Центр крові Національного військово-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь, вул. Госпітальна, 18
  • Відділ по забору та збереженню крові Інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України, вул. Бульварно-Кудрявська, 27
  • Інститут серця МОЗ України (Київський міський центр серця). Відділення трансфузіології,
    вул. Братиславська, 5А
  • Відділення трансфузології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова, вул. Героїв Севастополя, 30, поліклініка ДУ НІХТ ім. О.О.Шалімова НАМНУ, 1-й поверх
  • Відділення переливання крові Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова, вул. Амосова, 6, Другий корпус, другий поверх
  • Центр трансфузіології Клінічної лікарні ФЕОФАНІЯ, вул. Академіка Заболотного, 21, копр.1
  • Відділення трансфузіології Київської міської клінічної лікарні №3,
    вул. Петра Запорожця, 26
  • Відділення трансфузіології Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, вул. Чорновола, 28/1
  • Структурний підрозділ №1, відділення трансфузіології Київського міського центру крові, вул. Пимоненка, 8

Адреси станцій переливання крові в інших містах можна знайти на сайті donor.ua

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