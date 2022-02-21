Нещодавно у Дніпрі сталася трагедія: солдат-строковик розстріляв караул. П’ятеро людей загинули на місці, ще п’ятеро з пораненнями різного ступеня тяжкості потрапили до лікарні. Найтяжчою була 22-річна Жанна, яка втратила три літри крові.

Під час операцій їй неодноразово вливали чужу кров. А на станцію переливання крові прийшли військові та цивільні у кількості понад 50 чоловік, щоб здати кров і врятувати життя дівчині.

За статистикою, один донор крові спроможний врятувати життя двох-трьох людей. Отже, кров, що була здана в ті дні, ще знадобиться іншим людям.

Зберігатися кров буде в банку крові у спеціальних холодильниках за низьких температур.

В Україні щороку донорами стають близько пів мільйона людей. На перший погляд здається, що це багато, але насправді, це малувато для такої країни як наша.

Та ще й треба врахувати, що більшість із цих людей здає кров разово. Тому останніми роками хронічно не вистачає ані донорів, ані крові.

Більше того, під час пандемії ситуація загострилася. Люди хворіють, або ж не хочуть іти у медичний заклад зайвий раз, щоб не заразитися коронавірусом. А загалом, донорство – це шляхетна та відповідальна справа.

Та якщо ви бажаєте врятувати чиєсь життя, вам потрібно дещо знати про донорство крові.

Що потрібно знати про донорство

Донором може бути повнолітня людина з 18 до 60 років, яка не має медичних протипоказань для дачі крові.

Разово беруть не більше 470 мл крові.

Здавання цільної крові займає 15 хвилин.

Процедура здавання компонентів крові триває довше – 30 хвилин.

Як готуватися до здавання крові

На станцію переливання крові потрібно приходити відпочивши, а не після нічної зміни або важкої роботи.

За три доби слід виключити жирну, гостру їжу, не вживати алкогольні напої.

Напередодні здавання крові потрібно мати легку вечерю, а вранці – легкий сніданок.

Бажано не палити перед донацією.

Перед донацією вас огляне лікар та візьме кров на аналіз. Кров донора обстежується на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, сифіліс та печінкові проби.

Після процедури давання крові

Після донації потрібно відпочити 10-15 хвилин.

Випити солодкого чаю з хлібом.

Обов’язково потрібно пообідати: приймання їжі може бути організовне на місці або ж ви отримаєте суму – еквівалентну вартості обіду. Не нехтуйте цією порадою, адже ваше здоров’я теж важливе.

На роботі в день здавання крові вам повинні надати вільний день зі збереженням заробітку. Тому, після відвідування станції перливаня крові, відпочивайте і відновлюйтесь.

Протипоказання для донорства

Донором не може бути людина, яка:

Хворіла чи хворіє на сифіліс, ВІЛ/СНІД, інфекційні гепатити А, В, С, туберкульоз, бруцельоз, туляремію, токсоплазмоз, малярію.

Хвора на інфаркт міокарда, ревмокардит, вади серця, онкологічні захворювання, виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки.

Має хвороби нирок, печінки.

Має психічні розлади.

Має бронхіальну астму та алергічні захворювання.

Протягом місяця до здачі крові хворіла на ГРВІ та грип.

Протягом останніх п’яти років мала травми голови або хребта.

Вагітна, хворіє на анемію.

Зловживає алкоголем.

Страждає на кровотечі.

Чому бути донором корисно

У донорів, що регулярно здають кров:

менший ризик виникнення серцево-судинних хвороб;

менші ризики захворіти на рак легенів, прямої кишки, шлунка та гортані;

менший ризик гемахроматозу. Причина цієї хвороби – накопичення іонів заліза в печінці та інших органах;

менше проявів запалень та краще знешкодження вільних радикалів;

донори безкоштовно здають аналізи на ВІЛ, гемоглобін, сифіліс, гепатити B та С. Ці аналізи варто здавати всім усім.

Де здавати кров

У кожному обласному центрі є комунальне підприємство Станція переливання крові, дізнайтеся його адресу. Крім того, у багатьох багатопрофільних лікарнях є відділення трансфузіології та переливання крові. Отже, ви можете звернутися туди.

Наразі існує багато громадських організацій, благодійних фондів, які співпрацюють з лікарнями або медичними центрами. Тож ви можете через них дізнаватися, коли і яка кров потрібна.

Та необхідно, щоб донорство було регулярним, а не екстреним – тільки таким чином можна зробити достатній запас крові та її компонентів.

У Києві кров можна здати:

Київський міський центр крові, вул. Максима Берлинського, 12

Київська обласна клінічна лікарня, вул. Баговутівська, 1а, корп. 13, 4 поверх

Центр служби крові Національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАТДИТ МОЗ України, вул. В.Чорновола, 28/1, новий корпус, Сектор Б

Національний інститут раку,

вул. Ломоносова, 33/43, 1-й поверх

вул. Ломоносова, 33/43, 1-й поверх Центр крові Національного військово-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь, вул. Госпітальна, 18

Відділ по забору та збереженню крові Інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України, вул. Бульварно-Кудрявська, 27

Інститут серця МОЗ України (Київський міський центр серця). Відділення трансфузіології,

вул. Братиславська, 5А

вул. Братиславська, 5А Відділення трансфузології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова, вул. Героїв Севастополя, 30, поліклініка ДУ НІХТ ім. О.О.Шалімова НАМНУ, 1-й поверх

Відділення переливання крові Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова, вул. Амосова, 6, Другий корпус, другий поверх

Центр трансфузіології Клінічної лікарні ФЕОФАНІЯ, вул. Академіка Заболотного, 21, копр.1

Відділення трансфузіології Київської міської клінічної лікарні №3,

вул. Петра Запорожця, 26

вул. Петра Запорожця, 26 Відділення трансфузіології Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, вул. Чорновола, 28/1

Структурний підрозділ №1, відділення трансфузіології Київського міського центру крові, вул. Пимоненка, 8

Адреси станцій переливання крові в інших містах можна знайти на сайті donor.ua