Нещодавно у Дніпрі сталася трагедія: солдат-строковик розстріляв караул. П’ятеро людей загинули на місці, ще п’ятеро з пораненнями різного ступеня тяжкості потрапили до лікарні. Найтяжчою була 22-річна Жанна, яка втратила три літри крові.
Під час операцій їй неодноразово вливали чужу кров. А на станцію переливання крові прийшли військові та цивільні у кількості понад 50 чоловік, щоб здати кров і врятувати життя дівчині.
За статистикою, один донор крові спроможний врятувати життя двох-трьох людей. Отже, кров, що була здана в ті дні, ще знадобиться іншим людям.
Зберігатися кров буде в банку крові у спеціальних холодильниках за низьких температур.
В Україні щороку донорами стають близько пів мільйона людей. На перший погляд здається, що це багато, але насправді, це малувато для такої країни як наша.
Та ще й треба врахувати, що більшість із цих людей здає кров разово. Тому останніми роками хронічно не вистачає ані донорів, ані крові.
Більше того, під час пандемії ситуація загострилася. Люди хворіють, або ж не хочуть іти у медичний заклад зайвий раз, щоб не заразитися коронавірусом. А загалом, донорство – це шляхетна та відповідальна справа.
Та якщо ви бажаєте врятувати чиєсь життя, вам потрібно дещо знати про донорство крові.
Що потрібно знати про донорство
Донором може бути повнолітня людина з 18 до 60 років, яка не має медичних протипоказань для дачі крові.
Разово беруть не більше 470 мл крові.
Здавання цільної крові займає 15 хвилин.
Процедура здавання компонентів крові триває довше – 30 хвилин.
Як готуватися до здавання крові
- На станцію переливання крові потрібно приходити відпочивши, а не після нічної зміни або важкої роботи.
- За три доби слід виключити жирну, гостру їжу, не вживати алкогольні напої.
- Напередодні здавання крові потрібно мати легку вечерю, а вранці – легкий сніданок.
- Бажано не палити перед донацією.
- Перед донацією вас огляне лікар та візьме кров на аналіз. Кров донора обстежується на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, сифіліс та печінкові проби.
Після процедури давання крові
- Після донації потрібно відпочити 10-15 хвилин.
- Випити солодкого чаю з хлібом.
- Обов’язково потрібно пообідати: приймання їжі може бути організовне на місці або ж ви отримаєте суму – еквівалентну вартості обіду. Не нехтуйте цією порадою, адже ваше здоров’я теж важливе.
- На роботі в день здавання крові вам повинні надати вільний день зі збереженням заробітку. Тому, після відвідування станції перливаня крові, відпочивайте і відновлюйтесь.
Протипоказання для донорства
Донором не може бути людина, яка:
- Хворіла чи хворіє на сифіліс, ВІЛ/СНІД, інфекційні гепатити А, В, С, туберкульоз, бруцельоз, туляремію, токсоплазмоз, малярію.
- Хвора на інфаркт міокарда, ревмокардит, вади серця, онкологічні захворювання, виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки.
- Має хвороби нирок, печінки.
- Має психічні розлади.
- Має бронхіальну астму та алергічні захворювання.
- Протягом місяця до здачі крові хворіла на ГРВІ та грип.
- Протягом останніх п’яти років мала травми голови або хребта.
- Вагітна, хворіє на анемію.
- Зловживає алкоголем.
- Страждає на кровотечі.
Чому бути донором корисно
У донорів, що регулярно здають кров:
- менший ризик виникнення серцево-судинних хвороб;
- менші ризики захворіти на рак легенів, прямої кишки, шлунка та гортані;
- менший ризик гемахроматозу. Причина цієї хвороби – накопичення іонів заліза в печінці та інших органах;
- менше проявів запалень та краще знешкодження вільних радикалів;
- донори безкоштовно здають аналізи на ВІЛ, гемоглобін, сифіліс, гепатити B та С. Ці аналізи варто здавати всім усім.
Де здавати кров
У кожному обласному центрі є комунальне підприємство Станція переливання крові, дізнайтеся його адресу. Крім того, у багатьох багатопрофільних лікарнях є відділення трансфузіології та переливання крові. Отже, ви можете звернутися туди.
Наразі існує багато громадських організацій, благодійних фондів, які співпрацюють з лікарнями або медичними центрами. Тож ви можете через них дізнаватися, коли і яка кров потрібна.
Та необхідно, щоб донорство було регулярним, а не екстреним – тільки таким чином можна зробити достатній запас крові та її компонентів.
У Києві кров можна здати:
- Київський міський центр крові, вул. Максима Берлинського, 12
- Київська обласна клінічна лікарня, вул. Баговутівська, 1а, корп. 13, 4 поверх
- Центр служби крові Національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАТДИТ МОЗ України, вул. В.Чорновола, 28/1, новий корпус, Сектор Б
- Національний інститут раку,
вул. Ломоносова, 33/43, 1-й поверх
- Центр крові Національного військово-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь, вул. Госпітальна, 18
- Відділ по забору та збереженню крові Інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України, вул. Бульварно-Кудрявська, 27
- Інститут серця МОЗ України (Київський міський центр серця). Відділення трансфузіології,
вул. Братиславська, 5А
- Відділення трансфузології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова, вул. Героїв Севастополя, 30, поліклініка ДУ НІХТ ім. О.О.Шалімова НАМНУ, 1-й поверх
- Відділення переливання крові Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова, вул. Амосова, 6, Другий корпус, другий поверх
- Центр трансфузіології Клінічної лікарні ФЕОФАНІЯ, вул. Академіка Заболотного, 21, копр.1
- Відділення трансфузіології Київської міської клінічної лікарні №3,
вул. Петра Запорожця, 26
- Відділення трансфузіології Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, вул. Чорновола, 28/1
- Структурний підрозділ №1, відділення трансфузіології Київського міського центру крові, вул. Пимоненка, 8
Адреси станцій переливання крові в інших містах можна знайти на сайті donor.ua