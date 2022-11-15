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Кров для перемоги: алгоритм, як долучитися до донорства в Україні

15 Листопада 2022, 09:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
донорство
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України сформулювали алгоритм залучення всіх бажаючих до процесу здачі крові — донорства крові.

– Нашим воїнам доводиться боротися за кожен метр української землі. І це збільшує потребу в донорській крові. Ми повинні створити такий запас, щоб кожен, хто потребує крові, отримував її невідкладно, – йдеться у повідомленні МОЗ.

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Як долучитися до донорства:

Зараз дивляться
  • Стежимо за оголошеннями центрів крові. Якщо раптом виникає нагальна потреба, медики звуть донорів певних груп крові.
  • Дзвонимо в центри крові свого міста і записуємося в їхні бази донорів. За необхідності вони з вами зв’яжуться. Контакти всіх центрів крові можна знайти за цим посиланням.
  • Вносимо свої дані в онлайн-реєстри донорів. Швидко і просто. Посилання тут.

У нас одна спільна група крові – українська. Робимо запас крові для перемоги, закликає МОЗ.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні донор крові МОЗ України
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