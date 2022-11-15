Фахівці Міністерства охорони здоров’я України сформулювали алгоритм залучення всіх бажаючих до процесу здачі крові — донорства крові.
– Нашим воїнам доводиться боротися за кожен метр української землі. І це збільшує потребу в донорській крові. Ми повинні створити такий запас, щоб кожен, хто потребує крові, отримував її невідкладно, – йдеться у повідомленні МОЗ.
Як долучитися до донорства:
Зараз дивляться
- Стежимо за оголошеннями центрів крові. Якщо раптом виникає нагальна потреба, медики звуть донорів певних груп крові.
- Дзвонимо в центри крові свого міста і записуємося в їхні бази донорів. За необхідності вони з вами зв’яжуться. Контакти всіх центрів крові можна знайти за цим посиланням.
- Вносимо свої дані в онлайн-реєстри донорів. Швидко і просто. Посилання тут.
У нас одна спільна група крові – українська. Робимо запас крові для перемоги, закликає МОЗ.