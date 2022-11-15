Фахівці Міністерства охорони здоров’я України сформулювали алгоритм залучення всіх бажаючих до процесу здачі крові — донорства крові.

– Нашим воїнам доводиться боротися за кожен метр української землі. І це збільшує потребу в донорській крові. Ми повинні створити такий запас, щоб кожен, хто потребує крові, отримував її невідкладно, – йдеться у повідомленні МОЗ.