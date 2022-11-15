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Кровь для победы: алгоритм, как приобщиться к донорству в Украине

15 ноября 2022, 09:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
донорство
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины сформулировали алгоритм приобщения всех желающих к процессу сдачи крови — донорству крови.

— Нашим воинам приходится бороться за каждый метр украинской земли. И это увеличивает потребность в донорской крови. Мы должны создать такой запас, чтобы каждый, кто нуждается в крови, получал ее безотлагательно, — говорится в сообщении Минздрава.

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Как приобщиться к донорству:

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  • Следим за объявлениями центров крови. Если вдруг возникает насущная потребность, медики зовут доноров определенных групп крови.
  • Звоним в центры крови своего города и записываемся в их базы доноров. При необходимости они с вами свяжутся. Контакты всех центров крови можно найти по этой ссылке.
  • Вносим свои данные в онлайн-реестры доноров. Быстро и просто. Ссылка здесь.

У нас одна общая группа крови — украинская. Делаем запас крови для победы, призывает Минздрав.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні донор крові МОЗ Украины
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