Специалисты Министерства здравоохранения Украины сформулировали алгоритм приобщения всех желающих к процессу сдачи крови — донорству крови.
— Нашим воинам приходится бороться за каждый метр украинской земли. И это увеличивает потребность в донорской крови. Мы должны создать такой запас, чтобы каждый, кто нуждается в крови, получал ее безотлагательно, — говорится в сообщении Минздрава.
Как приобщиться к донорству:
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- Следим за объявлениями центров крови. Если вдруг возникает насущная потребность, медики зовут доноров определенных групп крови.
- Звоним в центры крови своего города и записываемся в их базы доноров. При необходимости они с вами свяжутся. Контакты всех центров крови можно найти по этой ссылке.
- Вносим свои данные в онлайн-реестры доноров. Быстро и просто. Ссылка здесь.
У нас одна общая группа крови — украинская. Делаем запас крови для победы, призывает Минздрав.