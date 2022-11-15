Специалисты Министерства здравоохранения Украины сформулировали алгоритм приобщения всех желающих к процессу сдачи крови — донорству крови.

— Нашим воинам приходится бороться за каждый метр украинской земли. И это увеличивает потребность в донорской крови. Мы должны создать такой запас, чтобы каждый, кто нуждается в крови, получал ее безотлагательно, — говорится в сообщении Минздрава.