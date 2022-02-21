Недавно в Днепре произошла трагедия: солдат-срочник расстрелял караул. Пять человек погибли на месте, еще пятеро с ранениями разной степени тяжести попали в больницу. Самой тяжелой была 22-летняя Жанна, потерявшая три литра крови.

Во время операций ей не раз вливали чужую кровь. А на станцию ​​переливания крови пришли военные и гражданские в количестве более 50 человек, чтобы сдать кровь и спасти жизнь девушке.

По статистике, один донор крови способен спасти жизнь двух-трех человек. Итак, кровь, которая была сдана в те дни, еще понадобится другим людям.

Хранится кровь в банке крови в специальных холодильниках при низких температурах.

В Украине ежегодно донорами становятся около полумиллиона человек. На первый взгляд кажется, что это много, но на самом деле, это маловато для такой страны как наша.

Также нужно учесть, что большинство из этих людей сдает кровь разово. Поэтому в последние годы хронически не хватает ни доноров, ни крови.

Более того, во время пандемии ситуация обострилась. Люди болеют, или не хотят идти в медицинское учреждение лишний раз, чтобы не заразиться коронавирусом.

Но если вы хотите спасти чью-то жизнь, сдав кровь, вам нужно кое-что знать о донорстве крови.

Что нужно знать о донорстве

Донором может быть совершеннолетний человек с 18 до 60 лет, не имеющий медицинских противопоказаний для дачи крови.

Разово принимают не более 470 мл крови.

Сдача цельной крови занимает 15 минут.

Процедура сдачи компонентов крови длится дольше – 30 минут.

Как готовиться к сдаче крови

На станцию ​​переливания крови нужно приходить отдохнувшим, а не после ночной смены или тяжелой работы.

За трое суток следует исключить жирную, острую пищу, не употреблять алкогольные напитки.

Накануне сдачи крови нужно легко поужинать, а утром – легко позавтракать.

Желательно не курить перед донацией.

Перед забором крови вас осмотрит врач и примет кровь на анализ. Кровь донора обследуется на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис и печеночные пробы.

После процедуры дачи крови

После донации нужно отдохнуть 10-15 минут.

Выпить сладкий чай с хлебом.

Обязательно нужно пообедать: прием пищи может быть организован на месте или же вы получите сумму — эквивалентную стоимости обеда. Не пренебрегайте этим советом, ведь ваше здоровье тоже важно.

На работе в день сдачи крови вам должны предоставить свободный день с сохранением заработка. Поэтому, после посещения станции переливания крови, отдыхайте и восстанавливайтесь.

Противопоказания для донорства

Донором не может быть человек, который:

Болеет или болел сифилисом, ВИЧ/СПИД, инфекционными гепатитами А, В, С, туберкулезом, бруцеллезом, туляремией, токсоплазмозом, малярией.

Болеет инфарктом миокарда, ревмокардитом, пороками сердца, онкологическими заболеваниями, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Имеет болезни почек, печени.

Имеет психические расстройства.

Имеет бронхиальную астму и аллергические заболевания.

В течение месяца до сдачи крови болел ОРВИ и гриппом.

В последние пять лет имел травмы головы или позвоночника.

Беременная, болеет анемией.

Злоупотребляет алкоголем.

Страдает кровотечением.

Почему быть донором полезно

У доноров, регулярно сдающих кровь:

меньший риск возникновения сердечно-сосудистых болезней;

меньшие риски заболеть раком легких, прямой кишки, желудка и гортани;

меньший риск гемахроматоза. Причина этой болезни – накопление ионов железа в печени и других органах;

меньше проявлений воспалений и лучшее обезвреживание свободных радикалов;

доноры бесплатно сдают анализы на ВИЧ, гемоглобин, сифилис, гепатиты B и С. Эти анализы следует сдавать всем всем.

Где сдавать кровь

В каждом областном центре есть коммунальное предприятие Станция переливания крови, узнайте его адрес. Кроме того, во многих многопрофильных больницах имеется отделение трансфузиологии (переливания крови). Следовательно, вы можете обратиться туда.

Сейчас существует много общественных организаций, благотворительных фондов, которые сотрудничают с больницами или медицинскими центрами. Так что вы можете через них узнавать, когда и какая кровь нужна.

Но необходимо, чтобы донорство было регулярным, а не экстренным – только так можно сделать достаточный запас крови и ее компонентов.

В Киеве кровь можно сдать:

Киевский городской центр крови ул. Максима Берлинского, 12

Киевская областная клиническая больница, ул. Баговутовская, 1а, корп. 13, 4 этаж

Центр службы крови Национальной детской специализированной больницы ОХМАТДИТ МОЗ Украины, ул. В.Чорновола, 28/1, новый корпус, Сектор Б

Национальный институт рака

ул. Ломоносова, 33/43, 1-й этаж

ул. Ломоносова, 33/43, 1-й этаж Центр крови Национального военно-медицинского клинического центра Главный военный клинический госпиталь, ул. Госпитальная, 18

Отдел по забору и сохранению крови Института травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины, ул. Бульварно-Кудрявская, 27

Институт сердца Минздрава Украины (Киевский городской центр сердца). Отделение трансфузиологии, ул. Братиславская, 5А

Отделение трансфузиологии Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова, ул. Героев Севастополя, 30, поликлиника института, 1-й этаж

Отделение переливания крови Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М.Амосова, ул. Амосова, 6, Второй корпус, второй этаж

Центр трансфузиологии Клинической больницы ФЕОФАНИЯ,

ул. Академика Заболотного, 21

ул. Академика Заболотного, 21 Отделение трансфузиологии Киевской городской клинической больницы №3

ул. Петра Запорожца, 26

ул. Петра Запорожца, 26 Отделение трансфузиологии Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрав Украины, ул. Черновола, 28/1

Структурное подразделение №1, отделение трансфузиологии Киевского городского центра крови, ул. Пимоненко, 8

Адреса станций переливания крови в других городах можно найти на сайте donor.ua.