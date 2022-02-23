Своєчасно надана перша допомога під час кровотечі може врятувати життя людини, незалежно від локалізації пошкодженої судини та виду гострої крововтрати.

У Національній службі здоров’я України розповіли про основні правила надання першої допомоги собі чи іншій людині під час кровотечі.

Під час надання першої допомоги у разі кровотечі необхідно звільнити поверхню рани від одягу чи дрібного сміття. Якщо у рані є застряглі уламки великих розмірів – не чіпайте їх, щоб не посилити кровотечу.

Після цього потрібно накласти на рану стерильну пов’язку або чисту тканину.

– Щільно притисніть і не відпускайте, поки кров не зупиниться. Якщо пошкоджена кінцівка – підніміть її вище рівня серця, – зазначили НСЗУ.

Не слід затискати предмет, який застряг у рані, щоб не травмувати людину ще більше. Якщо це можливо, покладіть людину на килим або ковдру, щоб тіло не втрачало тепло, заспокойте її.

Потрібно накласти джгут, якщо кровотеча небезпечна для життя і людина вміє це робити. Важливо записати час накладання джгута, щоб повідомити медикам.

– Зателефонуйте 103 або самостійно доставте пацієнта до медичного закладу якомога швидше, – додали в НСЗУ.

На найбільших вокзалах України починають діяти безкоштовні курси надання першої домедичної допомоги. Програма, яку запускає АТ Укрзалізниця, охопить насамперед міста-мільйонники та населені пункти східного регіону і південних областей.

На заняттях надаватимуть практичні знання, які стануть у нагоді вдома, допоможуть діяти впевнено в критичній ситуації в будь-якому місці.

Джерело: НСЗУ