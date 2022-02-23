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Как помочь человеку во время кровотечения

23 февраля 2022, 16:56
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
перша допомога
Источник: Pexels

Своевременно оказанная первая помощь при кровотечениях может спасти жизнь человека независимо от локализации поврежденного сосуда и вида острой кровопотери.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали об основных правилах оказания первой помощи себе или другому человеку во время кровотечения.

Во время оказания первой помощи при кровотечении необходимо освободить поверхность раны от одежды или мелкого мусора. Если в ней есть застрявшие обломки больших размеров – не трогайте их, чтобы не усилить кровотечение.

После этого нужно наложить на рану стерильную повязку или чистую ткань.

— Плотно прижмите и не отпускайте, пока кровь не остановится. Если повреждена конечность – поднимите ее выше уровня сердца, — отметили в НСЗУ.

Не следует зажимать предмет, который застрял в ране, чтобы не травмировать человека еще больше. Если это возможно, положите человека на ковер или одеяло, чтобы тело не теряло тепло, успокойте его.

Нужно наложить жгут, если кровотечение опасно для жизни и человек умеет это делать. Важно записать время наложения жгута, чтобы сообщить медикам.

— Позвоните 103 или самостоятельно доставьте пациента в медицинское учреждение как можно скорее, — добавили в НСЗУ.

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На крупнейших вокзалах Украины начинают действовать бесплатные курсы оказания первой домедицинской помощи. Программа, которую запускает АО Укрзализныця, охватит прежде всего города-миллионники и населенные пункты восточного региона и южных областей.

На занятиях будут предоставлять практические знания, которые пригодятся дома, помогут действовать уверенно в критической ситуации в любом месте.

Источник: НСЗУ

Теги
медична допомога , НСЗУ , швидка допомога
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