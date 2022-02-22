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Первая помощь при ранении в грудь — базовые правила

22 февраля 2022, 18:39
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
грудь, груди, грудна клітка
Источник: Depositphotos

Первая помощь при ранении в грудь должна быть быстрой и своевременной. Травмы могут сопровождаться кровотечением — наружным и внутренним — или быть без него.

Оказание пострадавшему первой помощи будет зависеть от характера травмирования.

Травма грудной клетки с проникновением

Признаки:

  • рана;
  • затрудненное дыхание;
  • кровотечение;
  • кровохарканье;
  • странные звуки во время вдоха-выдоха.
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Такую травму, как правило, видно невооруженным глазом.

Первая помощь

Для начала нужно убедиться, что ни вам, ни потерпевшему не грозит опасность. И только при условии ее отсутствия приближаться к нему. Осмотреть его и определить, дышит ли человек, и находится ли он в сознании. Если да, то вызвать скорую по номеру 103 и продолжить оказание помощи. Делать это исключительно в перчатках, не прикасаться к крови и другим биологическим жидкостям без защиты!

Базовые правила:

  • попросить потерпевшего сделать глубокий выдох;
  • приложить к месту раны стерильную салфетку и материал, не пропускающий воздух;
  • зафиксировать все лейкопластырем, один край следует оставить свободным;
  • перевести человека в положение полусидя;
  • по возможности укрыть его покрывалом или просто вещами;
  • обеспечить постоянный надзор до прибытия скорой.
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Травма грудной клетки без проникновения

Человек может получить тупую травму грудной клетки, которая может сопровождаться внутренним кровотечением.

Признаки внутреннего кровотечения:

  • гематома в месте травмирования;
  • ощущение крепитации при пальпации грудной клетки;
  • затрудненное дыхание;
  • кровохарканье;
  • частое дыхание (более 20 вдохов в минуту);
  • бледная, холодная или влажная кожа;
  • тошнота;
  • рвота;
  • жажда;
  • нарушение сознания.

Первая помощь

Помня предварительные рекомендации по безопасности и вызову скорой, следует быстро оказать пострадавшему помощь.

Базовые правила:

  • придать человеку положение полусидя;
  • укрыть пострадавшего покрывалом;
  • обеспечить постоянное наблюдение до прибытия медиков.

В то же время при травмировании грудной клетки у человека может отсутствовать дыхание. В таком случае следует начать сердечно-легочную реанимацию.

Ее нужно делать, придерживаясь ряда правил. Как правильно делать СЛР, можно прочесть в материале Фактов ICTV.

Источник
КГГА
Теги
медична допомога , швидка допомога
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