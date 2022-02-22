Первая помощь при ранении в грудь — базовые правила

Первая помощь при ранении в грудь должна быть быстрой и своевременной. Травмы могут сопровождаться кровотечением — наружным и внутренним — или быть без него.
Оказание пострадавшему первой помощи будет зависеть от характера травмирования.
Травма грудной клетки с проникновением
Признаки:
- рана;
- затрудненное дыхание;
- кровотечение;
- кровохарканье;
- странные звуки во время вдоха-выдоха.
Такую травму, как правило, видно невооруженным глазом.
Первая помощь
Для начала нужно убедиться, что ни вам, ни потерпевшему не грозит опасность. И только при условии ее отсутствия приближаться к нему. Осмотреть его и определить, дышит ли человек, и находится ли он в сознании. Если да, то вызвать скорую по номеру 103 и продолжить оказание помощи. Делать это исключительно в перчатках, не прикасаться к крови и другим биологическим жидкостям без защиты!
Базовые правила:
- попросить потерпевшего сделать глубокий выдох;
- приложить к месту раны стерильную салфетку и материал, не пропускающий воздух;
- зафиксировать все лейкопластырем, один край следует оставить свободным;
- перевести человека в положение полусидя;
- по возможности укрыть его покрывалом или просто вещами;
- обеспечить постоянный надзор до прибытия скорой.
Травма грудной клетки без проникновения
Человек может получить тупую травму грудной клетки, которая может сопровождаться внутренним кровотечением.
Признаки внутреннего кровотечения:
- гематома в месте травмирования;
- ощущение крепитации при пальпации грудной клетки;
- затрудненное дыхание;
- кровохарканье;
- частое дыхание (более 20 вдохов в минуту);
- бледная, холодная или влажная кожа;
- тошнота;
- рвота;
- жажда;
- нарушение сознания.
Первая помощь
Помня предварительные рекомендации по безопасности и вызову скорой, следует быстро оказать пострадавшему помощь.
Базовые правила:
- придать человеку положение полусидя;
- укрыть пострадавшего покрывалом;
- обеспечить постоянное наблюдение до прибытия медиков.
В то же время при травмировании грудной клетки у человека может отсутствовать дыхание. В таком случае следует начать сердечно-легочную реанимацию.
Ее нужно делать, придерживаясь ряда правил. Как правильно делать СЛР, можно прочесть в материале Фактов ICTV.