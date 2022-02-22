Первая помощь при ранении в грудь — базовые правила

Первая помощь при ранении в грудь должна быть быстрой и своевременной. Травмы могут сопровождаться кровотечением — наружным и внутренним — или быть без него.

Оказание пострадавшему первой помощи будет зависеть от характера травмирования.

Травма грудной клетки с проникновением

Признаки:

рана;

затрудненное дыхание;

кровотечение;

кровохарканье;

странные звуки во время вдоха-выдоха.

Такую травму, как правило, видно невооруженным глазом.

Первая помощь

Для начала нужно убедиться, что ни вам, ни потерпевшему не грозит опасность. И только при условии ее отсутствия приближаться к нему. Осмотреть его и определить, дышит ли человек, и находится ли он в сознании. Если да, то вызвать скорую по номеру 103 и продолжить оказание помощи. Делать это исключительно в перчатках, не прикасаться к крови и другим биологическим жидкостям без защиты!

Базовые правила:

попросить потерпевшего сделать глубокий выдох;

приложить к месту раны стерильную салфетку и материал, не пропускающий воздух;

зафиксировать все лейкопластырем, один край следует оставить свободным;

перевести человека в положение полусидя;

по возможности укрыть его покрывалом или просто вещами;

обеспечить постоянный надзор до прибытия скорой.

Травма грудной клетки без проникновения

Человек может получить тупую травму грудной клетки, которая может сопровождаться внутренним кровотечением.

Признаки внутреннего кровотечения:

гематома в месте травмирования;

ощущение крепитации при пальпации грудной клетки;

затрудненное дыхание;

кровохарканье;

частое дыхание (более 20 вдохов в минуту);

бледная, холодная или влажная кожа;

тошнота;

рвота;

жажда;

нарушение сознания.

Первая помощь

Помня предварительные рекомендации по безопасности и вызову скорой, следует быстро оказать пострадавшему помощь.

Базовые правила:

придать человеку положение полусидя;

укрыть пострадавшего покрывалом;

обеспечить постоянное наблюдение до прибытия медиков.

В то же время при травмировании грудной клетки у человека может отсутствовать дыхание. В таком случае следует начать сердечно-легочную реанимацию.

Ее нужно делать, придерживаясь ряда правил. Как правильно делать СЛР, можно прочесть в материале Фактов ICTV.