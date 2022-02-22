Перша допомога під час поранення у груди має бути швидкою та своєчасною. Травмування може супроводжуватися кровотечею – зовнішньою та внутрішньою – або бути без неї.

Надання потерпілому першої допомоги залежатиме від характера травмування.

Травма грудної клітки з проникненням

Ознаки:

рана;

ускладнене дихання;

кровотеча;

кровохаркання;

дивні звуки під час вдиху-видиху.

Таку травму зазвичай помітно неозброєним оком.

Перша допомога

Для початку треба переконатися, що ані вам, ані потерпілому не загрожує небезпека. У разі її відсутності наближайтеся до нього. Огляньте та визначте, чи дихає людина, та чи перебуває вона у свідомості. Якщо так, викликайте швидку за номером 103 та продовжуйте надання допомоги. Робити це слід винятково у рукавичках, не торкатися крові та інших біологічних рідин без захисту!

Базові правила:

попросити потерпілого зробити глибокий видих;

прикласти до місця рани стерильну серветку та матеріал, який не пропускає повітря;

зафіксувати все лейкопластиром, один край варто залишити вільним;

перевести людину у положення напівсидячи;

за можливості вкрити її покривалом або просто речами;

забезпечити постійний нагляд до прибуття швидкої.

Травма грудної клітки без проникнення

Людина може отримати тупу травму грудної клітки, що може супроводжуватися внутрішньою кровотечею.

Ознаки внутрішньої кровотечі:

гематома в місці травмування;

відчуття крепітації під час пальпації грудної клітки;

ускладнене дихання;

кровохаркання;

часте дихання (понад 20 вдихів за хвилину);

бліда, холодна або волога шкіра;

нудота;

блювання;

спрага;

порушення свідомості.

Перша допомога

Пам’ятаючи попередні рекомендації щодо безпеки та виклику швидкої, варто швидко надати потерпілому допомогу.

Базові правила:

надати людині положення напівсидячи;

вкрити постраждалого покривалом;

забезпечити постійний нагляд до прибуття медиків.

Втім, під час травмування грудної клітки у людини може бути відсутнє дихання. У такому разі варто розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Її слід робити, дотримуючись низки правил. Як правильно робити СЛР, можна прочитати у матеріалі Фактів ICTV.