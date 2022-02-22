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Перша допомога під час поранення у грудну клітку – базові правила

22 Лютого 2022, 18:39
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
грудь, груди, грудна клітка
Джерело: Depositphotos

Перша допомога під час поранення у груди має бути швидкою та своєчасною. Травмування може супроводжуватися кровотечею – зовнішньою та внутрішньою – або бути без неї.

Надання потерпілому першої допомоги залежатиме від характера травмування.

Травма грудної клітки з проникненням

Ознаки:

  • рана;
  • ускладнене дихання;
  • кровотеча;
  • кровохаркання;
  • дивні звуки під час вдиху-видиху.
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Таку травму зазвичай помітно неозброєним оком.

Перша допомога

Для початку треба переконатися, що ані вам, ані потерпілому не загрожує небезпека. У разі її відсутності наближайтеся до нього. Огляньте та визначте, чи дихає людина, та чи перебуває вона у свідомості. Якщо так, викликайте швидку за номером 103 та продовжуйте надання допомоги. Робити це слід винятково у рукавичках, не торкатися крові та інших біологічних рідин без захисту!

Базові правила:

  • попросити потерпілого зробити глибокий видих;
  • прикласти до місця рани стерильну серветку та матеріал, який не пропускає повітря;
  • зафіксувати все лейкопластиром, один край варто залишити вільним;
  • перевести людину у положення напівсидячи;
  • за можливості вкрити її покривалом або просто речами;
  • забезпечити постійний нагляд до прибуття швидкої.
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Травма грудної клітки без проникнення

Людина може отримати тупу травму грудної клітки, що може супроводжуватися внутрішньою кровотечею.

Ознаки внутрішньої кровотечі:

  • гематома в місці травмування;
  • відчуття крепітації під час пальпації грудної клітки;
  • ускладнене дихання;
  • кровохаркання;
  • часте дихання (понад 20 вдихів за хвилину);
  • бліда, холодна або волога шкіра;
  • нудота;
  • блювання;
  • спрага;
  • порушення свідомості.

Перша допомога

Пам’ятаючи попередні рекомендації щодо безпеки та виклику швидкої, варто швидко надати потерпілому допомогу.

Базові правила:

  • надати людині положення напівсидячи;
  • вкрити постраждалого покривалом;
  • забезпечити постійний нагляд до прибуття медиків.

Втім, під час травмування грудної клітки у людини може бути відсутнє дихання. У такому разі варто розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Її слід робити, дотримуючись низки правил. Як правильно робити СЛР, можна прочитати у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело
КМДА
Теги
медична допомога , швидка допомога
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