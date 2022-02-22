Перша допомога під час поранення у груди має бути швидкою та своєчасною. Травмування може супроводжуватися кровотечею – зовнішньою та внутрішньою – або бути без неї.
Надання потерпілому першої допомоги залежатиме від характера травмування.
Травма грудної клітки з проникненням
Ознаки:
- рана;
- ускладнене дихання;
- кровотеча;
- кровохаркання;
- дивні звуки під час вдиху-видиху.
Таку травму зазвичай помітно неозброєним оком.
Перша допомога
Для початку треба переконатися, що ані вам, ані потерпілому не загрожує небезпека. У разі її відсутності наближайтеся до нього. Огляньте та визначте, чи дихає людина, та чи перебуває вона у свідомості. Якщо так, викликайте швидку за номером 103 та продовжуйте надання допомоги. Робити це слід винятково у рукавичках, не торкатися крові та інших біологічних рідин без захисту!
Базові правила:
- попросити потерпілого зробити глибокий видих;
- прикласти до місця рани стерильну серветку та матеріал, який не пропускає повітря;
- зафіксувати все лейкопластиром, один край варто залишити вільним;
- перевести людину у положення напівсидячи;
- за можливості вкрити її покривалом або просто речами;
- забезпечити постійний нагляд до прибуття швидкої.
Травма грудної клітки без проникнення
Людина може отримати тупу травму грудної клітки, що може супроводжуватися внутрішньою кровотечею.
Ознаки внутрішньої кровотечі:
- гематома в місці травмування;
- відчуття крепітації під час пальпації грудної клітки;
- ускладнене дихання;
- кровохаркання;
- часте дихання (понад 20 вдихів за хвилину);
- бліда, холодна або волога шкіра;
- нудота;
- блювання;
- спрага;
- порушення свідомості.
Перша допомога
Пам’ятаючи попередні рекомендації щодо безпеки та виклику швидкої, варто швидко надати потерпілому допомогу.
Базові правила:
- надати людині положення напівсидячи;
- вкрити постраждалого покривалом;
- забезпечити постійний нагляд до прибуття медиків.
Втім, під час травмування грудної клітки у людини може бути відсутнє дихання. У такому разі варто розпочати серцево-легеневу реанімацію.
Її слід робити, дотримуючись низки правил. Як правильно робити СЛР, можна прочитати у матеріалі Фактів ICTV.