В субботу, 19 марта, Киевский городской центр крови будет работать до 13.00, а в воскресенье, 20 марта, не будет принимать доноров.

По информации пресс-службы КГГА, этот перерыв необходим специалистам для обследования и переработки уже собранной крови.

В понедельник, 21 марта, прием крови возобновится. Все желающие смогут посетить донорские центры на правом и левом берегах.

Адреса:

ул. Максима Берлинского, 12 (8.00-16.00) – заготовка донорской крови и компонентов (плазма, тромбоциты);

ул. Петра Запорожца, 26 (8.00-16.00) – заготовка донорской крови.

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Предварительно ознакомиться с информацией можно по номерам:

093 199 34 16;

044-453-73-55;

044-468-27-80.

С начала войны в Украине граждане начали активно посещать центры сдачи крови. В частности, столичный принял уже 2 617 доноров.

Кровь необходима для оказания первой помощи военнослужащим, защищающим страну, а также мирным гражданам, которые пострадали при обстреле и разрушениях домов.

В то же время гражданам, желающим сдать кровь, нужно предварительно позвонить в центры и назначить время визита. Это нужно делать, чтобы не образовывались очереди.