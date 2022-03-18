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Где и когда можно сдать кровь в Киеве — адреса и время

18 марта 2022, 19:35
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
донор крові
Источник: Depositphotos

В субботу, 19 марта, Киевский городской центр крови будет работать до 13.00, а в воскресенье, 20 марта, не будет принимать доноров.

По информации пресс-службы КГГА, этот перерыв необходим специалистам для обследования и переработки уже собранной крови.

В понедельник, 21 марта, прием крови возобновится. Все желающие смогут посетить донорские центры на правом и левом берегах.

Адреса:

  • ул. Максима Берлинского, 12 (8.00-16.00) – заготовка донорской крови и компонентов (плазма, тромбоциты);
  • ул. Петра Запорожца, 26 (8.00-16.00) – заготовка донорской крови.
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Предварительно ознакомиться с информацией можно по номерам:

  • 093 199 34 16;
  • 044-453-73-55;
  • 044-468-27-80.

С начала войны в Украине граждане начали активно посещать центры сдачи крови. В частности, столичный принял уже 2 617 доноров.

Кровь необходима для оказания первой помощи военнослужащим, защищающим страну, а также мирным гражданам, которые пострадали при обстреле и разрушениях домов.

В то же время гражданам, желающим сдать кровь, нужно предварительно позвонить в центры и назначить время визита. Это нужно делать, чтобы не образовывались очереди.

Источник
КГГА
Теги
Донорство , Київ , КГГА
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