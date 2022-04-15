Киевский городской центр крови 16 и 17 апреля не будет работать и не будет принимать доноров крови.

Перерыв в работе центра необходим для того, чтобы дать возможность донорам восстановить силы, а специалистам центра переработать ранее заготовленную кровь.

С 24 февраля по 15 апреля Центр крови принял более 4 500 доноров, за это время медики смогли заготовить две тонны эритроцитарной массы, плазмы и других компонентов крови.

С 18 апреля донорскую кровь будут принимать на правом и левом берегах:

ул. Максима Берлинского, 12 (8.00–16.00)

ул. Петра Запорожца, 26 (8.00 – 16.00)

Информация и справки по телефонам: 093-199-34-16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.

С начала войны в Украине граждане начали активно посещать центры сдачи крови. Кровь необходима для оказания первой помощи военнослужащим, защищающим страну, а также мирным гражданам, страдающим при обстреле и разрушении домов.

В то же время гражданам, желающим сдать кровь, нужно предварительно позвонить в центры и назначить время визита. Это нужно делать, чтобы не образовывались очереди.