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Две тонны крови и компонентов: именно столько сдали доноры Киева в городской центр с начала войны

15 апреля 2022, 17:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
донорство
Источник: Depositphotos

Киевский городской центр крови 16 и 17 апреля не будет работать и не будет принимать доноров крови.

Перерыв в работе центра необходим для того, чтобы дать возможность донорам восстановить силы, а специалистам центра переработать ранее заготовленную кровь.

С 24 февраля по 15 апреля Центр крови принял более 4 500 доноров, за это время медики смогли заготовить две тонны эритроцитарной массы, плазмы и других компонентов крови.

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С 18 апреля донорскую кровь будут принимать на правом и левом берегах:

  • ул. Максима Берлинского, 12 (8.00–16.00)
  • ул. Петра Запорожца, 26 (8.00 – 16.00)

Информация и справки по телефонам: 093-199-34-16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.

С начала войны в Украине граждане начали активно посещать центры сдачи крови. Кровь необходима для оказания первой помощи военнослужащим, защищающим страну, а также мирным гражданам, страдающим при обстреле и разрушении домов.

В то же время гражданам, желающим сдать кровь, нужно предварительно позвонить в центры и назначить время визита. Это нужно делать, чтобы не образовывались очереди.

Источник
КГГА
Теги
Донорство
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