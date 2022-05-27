88 країн підтримали резолюцію, яка засуджує РФ за страшні гуманітарні наслідки її війни в Україні. Документ був підписаний в рамках 75-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
– Резолюція покладає відповідальність на РФ за руйнування системи охорони здоров’я України і засуджує агресію Росії, яка фактично призвела до гуманітарної кризи.
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Крім іншого, резолюція вимагає від Росії:
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- негайно припинити будь-які напади на лікарні та інші установи охорони здоров’я;
- поважати і захищати медичний і гуманітарний персонал, який займається виключно медичними обов’язками, їхні транспортні засоби та обладнання.
МОЗ України висловило щиру подяку кожній державі-члену ВООЗ, яка проголосувала за українську резолюцію.
Детальніше, а також повний текст резолюції за цим посиланням.