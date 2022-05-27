У військовому мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст вперше в Україні виконана лапароскопічна операція з видалення нирки, яка була фактично зруйнована вогнепальним пораненням.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

– У нас дуже хороші новини від медичних сил ЗСУ. Наші військові хірурги провели операцію, яка не має аналогів у світі!

Повідомляється, що в мобільному госпіталі виконані вже дві такі операції, які врятували життя нашим воїнам.

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Відомо також, що завдяки суперсучасним технологіям і професіоналізму наших військових хірургів, поранені вже можуть самостійно ходити. Правда, поки що тільки в межах лікарняної палати.

Військові хірурги України тримають стрій і впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важко поранених воїнів, наголошується в повідомленні.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України