Історія 17-річного волонтера Михайла Стародінова, який під обстрілами евакуював людей з Сєвєродонецька і сам отримав важке поранення ноги. Зараз хлопець проходить курс лікування в одній з лікарень Івано-Франківська. Про те, що довелося пережити, хлопець розповів журналістам Фактів ICTV.

…Ці кошмари у нього досі перед очима. Війна захопила Михайла в рідному Сєвєродонецьку. Його будинок окупанти обстріляли одним з перших.

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– Поверх впав на поверх. Люди боялися вийти, бо плита могла обвалитися. Потім приїхали військові, почали витягувати з будинку дуже багато поранених, – згадує він.

До 24 лютого хлопець працював на станції техобслуговування. Навчався в коледжі на автомеханіка. Коли російські війська почали бомбити місто, вирішив піти у волонтери. Приходив у пункти допомоги сортувати й розподіляти гуманітарку.

– Навколо все свистить, літає. На своє місто було страшно дивитися. Я думав, що чим більше буду допомагати, людям, військовим, всім, тим менше буде руйнувань. Тим швидше ми зможемо прийти до перемоги. Але не все залежить від нас, – каже Михайло.

Одного разу йому запропонували не просто розподіляти, а й доставляти гуманітарну допомогу по Бахмуту вантажівкою. І Михайло, як автомеханік з необхідними навичками, погодився. Цією ж вантажівкою він евакуював людей.

Коли хлопець вкотре привіз та розвантажував гуманітарку, склад накрили ворожі гради.

– Прилетіло метрів за 15. Якби ми встигли впасти, може, нас би й пронесло. Я постраждав і ще один хлопець. У нього заміна двох хребців, ноги посікло і один осколок в голові.

Самому Михайлу скалками сильно понівечило коліно.

Щойно обстріли закінчилися, поліцейські евакуювали поранених до Лисичанська. Тамтешні хірурги буквально зібрали суглоб з дрібних частинок. Потім Михайла перевезли в Дніпро, вже звідти в Івано-Франківськ.

Попереду у хлопця ще операції та реабілітація за кордоном. Він мріє повернутися додому і зіграти в баскетбол зі своїми друзями, з якими постійно спілкується телефоном.