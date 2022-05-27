История 17-летнего волонтера Михаила Стародинова, который под обстрелами эвакуировал людей из Северодонецка и сам получил тяжелое ранение ноги. Сейчас парень проходит курс лечения в одной из больниц Ивано-Франковска. О том, что довелось пережить, парень рассказал журналистам Фактов ICTV.

…Эти кошмары у него до сих пор перед глазами. Война застигла Михаила в родном Северодонецке. Его дом оккупанты обстреляли одним из первых.

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— Этаж упал на этаж. Люди боялись выйти, потому что плита могла обвалиться. Потом приехали военные, начали вытаскивать из дома очень много раненых, — вспоминает он.

До 24 февраля парень работал на станции техобслуживания. Учился в колледже на автомеханика. Когда российские войска начали бомбить город, решил пойти в волонтеры. Приходил в пункты помощи сортировать и распределять гуманитарку.

— Вокруг все свистит, летает. На свой город было страшно смотреть. Я думал, что чем больше буду помогать, людям, военным, всем, тем меньше будет разрушений. Тем быстрее мы сможем прийти к победе. Но не все зависит от нас, — говорит Михаил.

Однажды ему предложили не просто распределять, но и доставлять гуманитарную помощь по Бахмуту на грузовике. И Михаил, как автомеханик с необходимыми навыками, согласился. Этим же грузовиком он эвакуировал людей.

В очередной раз, когда парень привез и разгружал гуманитарку, склад накрыли вражеские грады.

— Прилетело метрах в 15. Если бы мы успели упасть, может, нас бы и пронесло. Я пострадал и еще один парень. У него замена двух позвонков, ноги посекло и один осколок в голове.

Самому Михаилу занозами сильно изуродовало колено.

Как только обстрелы закончились, полицейские эвакуировали раненых в Лисичанск. Тамошние хирурги буквально собрали сустав из мелких частиц. Затем Михаила перевезли в Днепр, уже оттуда в Ивано-Франковск.

Впереди у парня еще операции и реабилитация за границей. Он мечтает вернуться домой и сыграть в баскетбол со своими друзьями, с которыми постоянно созванивается.