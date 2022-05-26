Рашисти продовжують на окупованих територіях свою злочинну практику крадіжки та нахабної вседозволеності. Так, днями вони вивезли з Маріуполя в одну з лікарень Донецька унікальне і дороге медичне обладнання.
Про це на своїй сторінці в Telegram заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– У Донецьк, в хірургічне відділення клініки Калініна завезли чергову партію хірургічного обладнання, вкраденого з Маріупольської лікарні №1, – повідомив Петро Андрущенко.
За його словами, в цьому випадку мова йде про установку для подачі газу при анестезії. Це унікальне обладнання було придбано українською владою Маріуполя в 2021 році за кілька мільйонів гривень.
Радник мера Маріуполя висловив припущення, що награбоване рашисти піднесуть місцевим жителям, як щедрий подарунок. Істинна ціна якого – десятки тисяч загублених життів мирних маріупольців.
Джерело: Петро Андрущенко
Фото: Петр Андрущенко