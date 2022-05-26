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Вывезли в Донецк медоборудование на несколько миллионов гривен: РФ продолжает грабить Мариуполь

26 мая 2022, 12:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики

Рашисты продолжают на оккупированных территориях свою преступную практику воровства и наглой вседозволенности. Так, на днях они вывезли из Мариуполя в одну из больниц Донецка уникальное и дорогостоящее медицинское оборудование.

Об этом на своей странице в Telegram заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— В Донецк, в хирургическое отделение клиники Калинина завезли очередную партию хирургического оборудования, украденного из мариупольской больницы №1, — сообщил Петр Андрущенко.

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По его словам, в данном случае речь идет об установке для подачи газа при анестезии. Это уникальное оборудование было приобретено украинскими властями Мариуполя в 2021 году за несколько миллионов гривен.

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Советник мэра Мариуполя выразил предположение, что награбленное рашисты преподнесут местным жителям как щедрый подарок. Истинная цена которого – десятки тысяч загубленных жизней мирных мариупольцев.

Источник: Петр Андрущенко

Фото: Петр Андрущенко

Теги
Війна в Україні, Похищение, Лікарні, Мариуполь
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