Рашисты продолжают на оккупированных территориях свою преступную практику воровства и наглой вседозволенности. Так, на днях они вывезли из Мариуполя в одну из больниц Донецка уникальное и дорогостоящее медицинское оборудование.

Об этом на своей странице в Telegram заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— В Донецк, в хирургическое отделение клиники Калинина завезли очередную партию хирургического оборудования, украденного из мариупольской больницы №1, — сообщил Петр Андрущенко.

По его словам, в данном случае речь идет об установке для подачи газа при анестезии. Это уникальное оборудование было приобретено украинскими властями Мариуполя в 2021 году за несколько миллионов гривен.

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Советник мэра Мариуполя выразил предположение, что награбленное рашисты преподнесут местным жителям как щедрый подарок. Истинная цена которого – десятки тысяч загубленных жизней мирных мариупольцев.

Источник: Петр Андрущенко

Фото: Петр Андрущенко