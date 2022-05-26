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Більше 2 тис. одиниць з початку війни: МОЗ продовжує закупівлю та встановлення нового обладнання

26 Травня 2022, 12:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України продовжує закупівлю та встановлення нового обладнання в медичні заклади країни. Так, для потреб медичних закладів закуплено понад 2 тис. одиниць обладнання.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, йдеться про закупівлю:

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  • 867 автомобілів швидкої медичної допомоги;
  • 155 тренажерів для відпрацювання навичок надання невідкладної допомоги;
  • більше 340 кисневих станцій.
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Крім того, до кінця червня буде поставлено 200 мобільних рентгенів, закуплених Світовим банком.

У повідомленні наголошується, що медична система України продовжує працювати й організовувати доставлення медичного обладнання в лікарні для надання якісних медпослуг українцям навіть у воєнний час.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, медична допомога, МОЗ України
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