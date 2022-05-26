Міністерство охорони здоров’я України продовжує закупівлю та встановлення нового обладнання в медичні заклади країни. Так, для потреб медичних закладів закуплено понад 2 тис. одиниць обладнання.
Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомила пресслужба відомства.
Зокрема, йдеться про закупівлю:
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- 867 автомобілів швидкої медичної допомоги;
- 155 тренажерів для відпрацювання навичок надання невідкладної допомоги;
- більше 340 кисневих станцій.
Крім того, до кінця червня буде поставлено 200 мобільних рентгенів, закуплених Світовим банком.
У повідомленні наголошується, що медична система України продовжує працювати й організовувати доставлення медичного обладнання в лікарні для надання якісних медпослуг українцям навіть у воєнний час.