Міністерство охорони здоров’я України продовжує закупівлю та встановлення нового обладнання в медичні заклади країни. Так, для потреб медичних закладів закуплено понад 2 тис. одиниць обладнання.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, йдеться про закупівлю:

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867 автомобілів швидкої медичної допомоги;

155 тренажерів для відпрацювання навичок надання невідкладної допомоги;

більше 340 кисневих станцій.

Крім того, до кінця червня буде поставлено 200 мобільних рентгенів, закуплених Світовим банком.

У повідомленні наголошується, що медична система України продовжує працювати й організовувати доставлення медичного обладнання в лікарні для надання якісних медпослуг українцям навіть у воєнний час.