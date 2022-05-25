Пріоритетом Програми медичних гарантій залишається охорона материнства і дитинства, незважаючи на війну. Тому батьки новонародженої дитини можуть отримати необхідні медичні послуги для немовлят безоплатно.

Так, безоплатними мають бути:

забір крові для неонатального скринінгу,

скринінг вроджених вад серця дитини,

перевірка слуху,

лабораторні та інструментальні дослідження,

щеплення відповідно до Національного календаря щеплень,

за необхідності – первинна реанімація та стабілізація стану,

профілактичні заходи, якщо дитина народжена від ВІЛ-позитивної жінки.

У медзакладах України, які уклали відповідні договори з НСЗУ, безоплатними мають бути послуги з пакету Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя. Цей пакет включає:

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первинний огляд, консультацію необхідних фахівців, встановлення діагнозу;

оцінювання стану розвитку дитини за пʼятьма сферами (велика моторика, дрібна моторика, інтелектуальна сфера, мовленнєва сфера, соціально-емоційна сфера), скринінг на виявлення розладів аутистичного спектру;

складання індивідуальної програми реабілітації;

направлення в інші заклади/підрозділи для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та ін.

З повним детальним переліком безоплатних послуг з цього пакету можна ознайомитись за посиланням.

Якщо батьки новонародженого переїхали в інший регіон через воєнні дії, вони можуть отримати послугу в медичному закладі за місцем перебування.

Для немовлят, народжених передчасно, передбачена медична допомога у межах пакету Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках. Вона включає:

інтенсивну терапію;

дихальну підтримку;

необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;

цілодобовий лікарський догляд, зокрема із залученням батьків;

парентеральне харчування;

офтальмологічний та аудіологічний скринінг для вкрай недоношених немовлят;

вакцинацію згідно з Календарем профілактичних щеплень;

консультації всіх необхідних фахівців;

ліки, які входять у Національний перелік лікарських засобів

Перевезення новонародженого виїзною неонатальною бригадою невідкладної допомоги до лікарні, яка надає послуги новонародженим у складних неонатальних випадках, також здійснюється державним коштом.

Щоб дізнатися про медичний заклад, де можна отримати допомогу безоплатно, необхідно зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.