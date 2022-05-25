Пріоритетом Програми медичних гарантій залишається охорона материнства і дитинства, незважаючи на війну. Тому батьки новонародженої дитини можуть отримати необхідні медичні послуги для немовлят безоплатно.
Так, безоплатними мають бути:
- забір крові для неонатального скринінгу,
- скринінг вроджених вад серця дитини,
- перевірка слуху,
- лабораторні та інструментальні дослідження,
- щеплення відповідно до Національного календаря щеплень,
- за необхідності – первинна реанімація та стабілізація стану,
- профілактичні заходи, якщо дитина народжена від ВІЛ-позитивної жінки.
У медзакладах України, які уклали відповідні договори з НСЗУ, безоплатними мають бути послуги з пакету Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя. Цей пакет включає:
- первинний огляд, консультацію необхідних фахівців, встановлення діагнозу;
- оцінювання стану розвитку дитини за пʼятьма сферами (велика моторика, дрібна моторика, інтелектуальна сфера, мовленнєва сфера, соціально-емоційна сфера), скринінг на виявлення розладів аутистичного спектру;
- складання індивідуальної програми реабілітації;
- направлення в інші заклади/підрозділи для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та ін.
З повним детальним переліком безоплатних послуг з цього пакету можна ознайомитись за посиланням.
Якщо батьки новонародженого переїхали в інший регіон через воєнні дії, вони можуть отримати послугу в медичному закладі за місцем перебування.
Для немовлят, народжених передчасно, передбачена медична допомога у межах пакету Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках. Вона включає:
- інтенсивну терапію;
- дихальну підтримку;
- необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;
- цілодобовий лікарський догляд, зокрема із залученням батьків;
- парентеральне харчування;
- офтальмологічний та аудіологічний скринінг для вкрай недоношених немовлят;
- вакцинацію згідно з Календарем профілактичних щеплень;
- консультації всіх необхідних фахівців;
- ліки, які входять у Національний перелік лікарських засобів тощо.
Перевезення новонародженого виїзною неонатальною бригадою невідкладної допомоги до лікарні, яка надає послуги новонародженим у складних неонатальних випадках, також здійснюється державним коштом.
Щоб дізнатися про медичний заклад, де можна отримати допомогу безоплатно, необхідно зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.