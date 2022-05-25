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Які медичні послуги для новонароджених є безоплатними – МОЗ

25 Травня 2022, 13:23
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
новорожденный
Джерело: Depositphotos

Пріоритетом Програми медичних гарантій залишається охорона материнства і дитинства, незважаючи на війну. Тому батьки новонародженої дитини можуть отримати необхідні медичні послуги для немовлят безоплатно.

Так, безоплатними мають бути:

  • забір крові для неонатального скринінгу,
  • скринінг вроджених вад серця дитини,
  • перевірка слуху,
  • лабораторні та інструментальні дослідження,
  • щеплення відповідно до Національного календаря щеплень,
  • за необхідності – первинна реанімація та стабілізація стану,
  • профілактичні заходи, якщо дитина народжена від ВІЛ-позитивної жінки.

У медзакладах України, які уклали відповідні договори з НСЗУ, безоплатними мають бути послуги з пакету Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя. Цей пакет включає:

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  • первинний огляд, консультацію необхідних фахівців, встановлення діагнозу;
  • оцінювання стану розвитку дитини за пʼятьма сферами  (велика моторика, дрібна моторика, інтелектуальна сфера, мовленнєва сфера, соціально-емоційна сфера), скринінг на виявлення розладів аутистичного спектру;
  • складання індивідуальної програми реабілітації;
  • направлення в інші заклади/підрозділи для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та ін.

З повним детальним переліком безоплатних послуг з цього пакету можна ознайомитись за посиланням.

Якщо батьки новонародженого переїхали в інший регіон через воєнні дії, вони можуть отримати послугу в медичному закладі за місцем перебування.

Для немовлят, народжених передчасно, передбачена медична допомога у межах пакету Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках. Вона включає:

  • інтенсивну терапію;
  • дихальну підтримку;
  • необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;
  • цілодобовий лікарський догляд, зокрема із залученням батьків;
  • парентеральне харчування;
  • офтальмологічний та аудіологічний скринінг для вкрай недоношених немовлят;
  • вакцинацію згідно з Календарем профілактичних щеплень;
  • консультації всіх необхідних фахівців;
  • ліки, які входять у Національний перелік лікарських засобів тощо.

Перевезення новонародженого виїзною неонатальною бригадою невідкладної допомоги до лікарні, яка надає послуги новонародженим у складних неонатальних випадках, також здійснюється державним коштом.

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Щоб дізнатися про медичний заклад, де можна отримати допомогу безоплатно, необхідно зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Джерело
МОЗ
Теги
Медицина
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