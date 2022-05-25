Приоритетом программы медицинских гарантий остается охрана материнства и детства, несмотря на войну. Поэтому родители новорожденного могут получить необходимые медицинские услуги для младенцев бесплатно.
Так, бесплатными должны быть:
- забор крови для неонатального скрининга,
- скрининг врожденных пороков сердца ребенка,
- проверка слуха,
- лабораторные и инструментальные исследования,
- прививки в соответствии с Национальным календарем прививок,
- при необходимости – первичная реанимация и стабилизация состояния,
- профилактические меры, если ребенок рожден от ВИЧ-положительной женщины.
В медучреждениях Украины, заключивших соответствующие договоры с НСЗУ, бесплатными должны быть услуги пакета Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни. Этот пакет включает:
- первичный осмотр, консультацию необходимых специалистов, установление диагноза;
- оценку состояния развития ребенка по пяти сферам (большая моторика, мелкая моторика, интеллектуальная сфера, речевая сфера, социально-эмоциональная сфера), скрининг на выявление расстройств аутистического спектра;
- составление индивидуальной программы реабилитации;
- направления в другие учреждения/подразделения для оказания вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи и т.д.
С подробным перечнем бесплатных услуг из этого пакета можно ознакомиться по ссылке.
Если родители новорожденного переехали в другой регион в связи с военными действиями, они могут получить услугу в медицинском учреждении по месту нахождения.
Для новорожденных, рожденных преждевременно, предусмотрена медицинская помощь в рамках пакета Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях. Она включает:
- интенсивную терапию;
- дыхательную поддержку;
- необходимые лабораторные и инструментальные исследования;
- круглосуточный врачебный уход, в том числе с привлечением родителей;
- парентеральное питание;
- офтальмологический и аудиологический скрининг для недоношенных младенцев;
- вакцинацию согласно Календарю профилактических прививок;
- консультации всех нужных профессионалов;
- лекарства, которые входят в Национальный перечень лекарственных средств и т.д.
Перевозка новорожденного выездной неонатальной бригадой неотложной помощи в больницу, которая предоставляет услуги новорожденным в сложных неонатальных случаях, также осуществляется за государственный счет.
Чтобы узнать о медицинском учреждении, где можно получить помощь бесплатно, необходимо позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.