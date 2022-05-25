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Какие медицинские услуги для новорожденных бесплатные — Минздрав

25 мая 2022, 13:23
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
новорожденный
Источник: Depositphotos

Приоритетом программы медицинских гарантий остается охрана материнства и детства, несмотря на войну. Поэтому родители новорожденного могут получить необходимые медицинские услуги для младенцев бесплатно.

Так, бесплатными должны быть:

  • забор крови для неонатального скрининга,
  • скрининг врожденных пороков сердца ребенка,
  • проверка слуха,
  • лабораторные и инструментальные исследования,
  • прививки в соответствии с Национальным календарем прививок,
  • при необходимости – первичная реанимация и стабилизация состояния,
  • профилактические меры, если ребенок рожден от ВИЧ-положительной женщины.

В медучреждениях Украины, заключивших соответствующие договоры с НСЗУ, бесплатными должны быть услуги пакета Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни. Этот пакет включает:

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  • первичный осмотр, консультацию необходимых специалистов, установление диагноза;
  • оценку состояния развития ребенка по пяти сферам (большая моторика, мелкая моторика, интеллектуальная сфера, речевая сфера, социально-эмоциональная сфера), скрининг на выявление расстройств аутистического спектра;
  • составление индивидуальной программы реабилитации;
  • направления в другие учреждения/подразделения для оказания вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи и т.д.

С подробным перечнем бесплатных услуг из этого пакета можно ознакомиться  по ссылке.

Если родители новорожденного переехали в другой регион в связи с военными действиями, они могут получить услугу в медицинском учреждении по месту нахождения.

Для новорожденных, рожденных преждевременно, предусмотрена медицинская помощь в рамках пакета Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях. Она включает:

  • интенсивную терапию;
  • дыхательную поддержку;
  • необходимые лабораторные и инструментальные исследования;
  • круглосуточный врачебный уход, в том числе с привлечением родителей;
  • парентеральное питание;
  • офтальмологический и аудиологический скрининг для недоношенных младенцев;
  • вакцинацию согласно Календарю профилактических прививок;
  • консультации всех нужных профессионалов;
  • лекарства, которые входят в Национальный перечень лекарственных средств и т.д.

Перевозка новорожденного выездной неонатальной бригадой неотложной помощи в больницу, которая предоставляет услуги новорожденным в сложных неонатальных случаях, также осуществляется за государственный счет.

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Чтобы узнать о медицинском учреждении, где можно получить помощь бесплатно, необходимо позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Источник
Минздрав
Теги
Медицина
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