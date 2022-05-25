Приоритетом программы медицинских гарантий остается охрана материнства и детства, несмотря на войну. Поэтому родители новорожденного могут получить необходимые медицинские услуги для младенцев бесплатно.

Так, бесплатными должны быть:

забор крови для неонатального скрининга,

скрининг врожденных пороков сердца ребенка,

проверка слуха,

лабораторные и инструментальные исследования,

прививки в соответствии с Национальным календарем прививок,

при необходимости – первичная реанимация и стабилизация состояния,

профилактические меры, если ребенок рожден от ВИЧ-положительной женщины.

В медучреждениях Украины, заключивших соответствующие договоры с НСЗУ, бесплатными должны быть услуги пакета Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни. Этот пакет включает:

Сейчас смотрят

первичный осмотр, консультацию необходимых специалистов, установление диагноза;

оценку состояния развития ребенка по пяти сферам (большая моторика, мелкая моторика, интеллектуальная сфера, речевая сфера, социально-эмоциональная сфера), скрининг на выявление расстройств аутистического спектра;

составление индивидуальной программы реабилитации;

направления в другие учреждения/подразделения для оказания вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи и т.д.

С подробным перечнем бесплатных услуг из этого пакета можно ознакомиться по ссылке.

Если родители новорожденного переехали в другой регион в связи с военными действиями, они могут получить услугу в медицинском учреждении по месту нахождения.

Для новорожденных, рожденных преждевременно, предусмотрена медицинская помощь в рамках пакета Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях. Она включает:

интенсивную терапию;

дыхательную поддержку;

необходимые лабораторные и инструментальные исследования;

круглосуточный врачебный уход, в том числе с привлечением родителей;

парентеральное питание;

офтальмологический и аудиологический скрининг для недоношенных младенцев;

вакцинацию согласно Календарю профилактических прививок;

консультации всех нужных профессионалов;

лекарства, которые входят в Национальный перечень лекарственных средств

Перевозка новорожденного выездной неонатальной бригадой неотложной помощи в больницу, которая предоставляет услуги новорожденным в сложных неонатальных случаях, также осуществляется за государственный счет.

Чтобы узнать о медицинском учреждении, где можно получить помощь бесплатно, необходимо позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.