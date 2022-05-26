Министерство здравоохранения Украины продолжает закупку и установку нового оборудования в медицинские учреждения страны. Так, для нужд медицинских учреждений закуплено более 2 тыс. единиц оборудования.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, речь идет о закупке:

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867 автомобилей скорой медицинской помощи;

155 тренажеров для отработки навыков оказания неотложной помощи;

более 340 кислородных станций.

Кроме того, до конца июня будет поставлено 200 мобильных рентгенов, закупленных Всемирным банком.

В сообщении отмечается, что медицинская система Украины продолжает работать и организовывать доставление медицинского оборудования в больницы для предоставления качественных медуслуг украинцам даже в военное время.