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Более 2 тыс. единиц с начала войны: Минздрав продолжает закупку и установку нового оборудования

26 мая 2022, 12:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины продолжает закупку и установку нового оборудования в медицинские учреждения страны. Так, для нужд медицинских учреждений закуплено более 2 тыс. единиц оборудования.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, речь идет о закупке:

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  • 867 автомобилей скорой медицинской помощи;
  • 155 тренажеров для отработки навыков оказания неотложной помощи;
  • более 340 кислородных станций.
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Кроме того, до конца июня будет поставлено 200 мобильных рентгенов, закупленных Всемирным банком.

В сообщении отмечается, что медицинская система Украины продолжает работать и организовывать доставление медицинского оборудования в больницы для предоставления качественных медуслуг украинцам даже в военное время.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, медична допомога, МОЗ Украины
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