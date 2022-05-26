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Контакты и полезные ссылки: как беженцам из Украины получить право на медицинскую помощь в Германии

26 мая 2022, 11:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины опубликовало официальную информацию о том, как нашим соотечественникам, которые из-за войны оказались на территории Германии, получить право на медицинскую помощь в этой стране.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава на официальной странице ведомства в Facebook.

— Первоочередной точкой входа к получению медицинской помощи для украинцев, которые временно находятся в Германии и оформили временную защиту, есть ответственные центры прибытия или контактные центры (Ankunftszentrum/Kontaktstelle).

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Сообщается, что в этих центрах нужно поинтересоваться и о страховке (в Германии система здравоохранения базируется на обязательном страховании), которая понадобится в дальнейшем в случае обращения к семейным врачам и в больницы. Там же можно рассчитывать и на медицинскую консультацию.

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Контакты центров прибытия/контактных пунктов есть по этой ссылке.

В экстренных ситуациях вся необходимая медицинская помощь в Германии является бесплатной:

вызов экстренной помощи: 112

экстренный вызов в случае отравления: +49-30-19240

скорая медицинская помощь: 116-117.

Оказание помощи украинцам без документов и медстраховки по этой ссылке.

Как работает медицинская система в Германии

  • система здравоохранения в Германии базируется на обязательном страховании;
  • человек со страховкой, которую в 90% случаев обеспечивает государство, имеет доступ ко всем необходимым медицинским услугам;
  • как и в Украине, для получения медицинской помощи следует прежде всего обратиться к врачу общей практики;
  • визит к врачу общей практики является бесплатным для застрахованных лиц. Также пациент без страховки может заплатить за прием самостоятельно;
  • без предварительной договоренности в больницу можно обращаться только в неотложных случаях.

Как попасть к врачу

Чтобы попасть к врачу, нужно иметь направление на лечение. В некоторых муниципалитетах вместо направления могут дать медицинскую карточку.

Украинцы могут получить направление/медкарту в органах местной власти, обычно это социальные службы.

Неотложная медицинская помощь

В неотложных случаях медицинскую помощь предоставят без направления. Для этого нужно зарегистрировать свой адрес проживания в органах местной власти, будь то частное жилье или помещение в убежище.

В экстренных ситуациях, когда существует угроза жизни и здоровью, вся необходимая медицинская помощь также является бесплатной.

Вызов экстренной помощи по номеру 112.

Помощь людям без документов

Если у гражданина Украины нет документов, медицинской страховки или есть другие трудности, он может обратиться в организации, которые анонимно и бесплатно лечат людей без документов.

Соответствующую организацию можно найти на этом сайте.

Источник
Минздрав
Теги
Беженцы, медична допомога, Німеччина, Советы, поради лікаря, швидка допомога
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