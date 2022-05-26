Міністерство охорони здоров’я України опублікувало офіційну інформацію про те, як нашим співвітчизникам, які через війну опинилися на території Німеччини, отримати право на медичну допомогу в цій країні.

Про це повідомила пресслужба МОЗ на офіційній сторінці відомства в Facebook.

– Першочерговою точкою входу до отримання медичної допомоги для українців, які тимчасово перебувають у Німеччині та оформили тимчасовий захист, є відповідальні центри прибуття або контактні центри (Ankunftszentrum/Kontaktstelle).

Повідомляється, що в цих центрах потрібно поцікавитися і про страховку (в Німеччині система охорони здоров’я базується на обов’язковому страхуванні), яка знадобиться в подальшому в разі звернення до сімейних лікарів й в лікарні. Там же можна розраховувати і на медичну консультацію.

Зараз дивляться

Контакти центрів прибуття/контактних пунктів є за цим посиланням.

В екстрених ситуаціях вся необхідна медична допомога в Німеччині є безкоштовною:

виклик екстреної допомоги: 112

екстрений виклик у разі отруєння: +49-30-19240

швидка медична допомога: 116-117.

Як працює медична система в Німеччині

система охорони здоров’я в Німеччині базується на обов’язковому страхуванні;

людина зі страховкою, яку в 90% випадків забезпечує держава, має доступ до всіх необхідних медичних послуг;

як і в Україні, для отримань медичної допомоги слід перш за все звернутися до лікаря загальної практики;

візит до лікаря загальної практики є безкоштовним для застрахованих осіб. також пацієнт без страховки може заплатити за прийом самостійно;

без попередньої домовленості в лікарню можна звертатися тільки в невідкладних випадках.

Як потрапити до лікаря

Щоб потрапити до лікаря, потрібно мати направлення на лікування. У деяких муніципалітетах замість направлення можуть дати медичну картку.

Українці можуть отримати направлення/медкарту в органах місцевої влади, зазвичай це соціальні служби.

Невідкладна медична допомога

У невідкладних випадках медичну допомогу нададуть без направлення. Для цього потрібно зареєструвати свою адресу проживання в органах місцевої влади, будь то приватне житло або приміщення в притулку.

В екстрених ситуаціях, коли існує загроза життю і здоров’ю, вся необхідна медична допомога також є безкоштовною.

Виклик екстреної допомоги за номером 112.

Допомога людям без документів

Якщо у громадянина України немає документів, медичної страховки або є інші труднощі, він може звернутися в організації, які анонімно і безкоштовно лікують людей без документів.

Надання допомоги українцям без документів й медстраховки за цим посиланням.