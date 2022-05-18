Навіть в умовах війни в Україні не припиняється молекулярний нагляд за циркулюючими штамами коронавірусу. У лабораторіях постійно відбуваються секвенування та дослідження.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

– Ми продовжуємо молекулярний нагляд за тими штамами, які циркулюють нашою територією. Наприклад, з початку війни було проведено понад 750 досліджень та секвенувань. І за результатами такого моніторингу ми фіксуємо лише превалювання штаму Омікрон. Поки нічого незвичайного немає, – розповів він.

Кузін стверджує, що це пов’язано із сезонністю. Так, влітку люди більше перебувають на свіжому повітрі, а не у закритих приміщеннях. Також більшість штамів потрапляють у країну через міграцію населення та міжнародні подорожі

– І хоча багато українців зараз повертаються з-за кордону, але йдеться про сусідні до нас країни. Тож поки жодних хвиль Covid-19 ми не очікуємо, – додав він.

Експерт наголосив, що зараз дуже мало інформації про новий штам, який зафіксували у Китаї, а тому робити якісь прогнози зарано. Водночас те, що варіанти коронавірусу мутують, – це очікувано та об’єктивно з точки зору епідеміології.

Нещодавно голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій повідомляв, що коронавірус в Україні набуває характеристик сезонної інфекції. Востаннє пік захворюваності на Covid-19 був у січні 2022 року.