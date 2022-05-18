Даже в условиях войны в Украине не прекращается молекулярное наблюдение за циркулирующими штаммами коронавируса. В лабораториях постоянно проходят секвенирование и исследования.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

– Мы продолжаем молекулярный надзор за теми штаммами, которые циркулируют нашей территорией. К примеру, с начала войны было проведено более 750 исследований и секвенирований. И по результатам такого мониторинга мы фиксируем только превалирование штамма Омикрона. Пока ничего необычного нет, – рассказал он.

Кузин утверждает, что это связано с сезонностью. Так, летом люди больше находятся на свежем воздухе, а не в закрытых помещениях. Также большинство штаммов попадают в страну из-за миграции населения и международных путешествий.

— И хотя многие украинцы сейчас возвращаются из-за границы, но речь идет о соседних с нами странах. Пока никаких волн Covid-19 мы не ожидаем, — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас очень мало информации о новом штамме, который зафиксировали в Китае, поэтому делать какие-то прогнозы рано. В то же время, то, что варианты коронавируса мутируют, – это ожидаемо и объективно с точки зрения эпидемиологии.

Недавно глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий сообщал, что коронавирус в Украине приобретает характеристики сезонной инфекции. В последний раз пик заболеваемости Covid-19 был в январе 2022 года.