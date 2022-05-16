Коронавирус в Украине приобретает характеристики сезонной инфекции.

Об этом сообщил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий в эфире информационного телемарафона.

По его словам, в Украине пик заболеваемости Covid-19 в 2022 году был в январе, после чего количество случаев начало снижаться.

— Но с начала полномасштабной войны России в Украине 24 февраля статистические данные уже не обнародуются, поскольку любая информация о заболеваемости может быть в пользу врагу, — отметил Лапий.

Эксперт добавил, что коронавирус никуда не исчез и значительное увеличение больных может парализовать систему здравоохранения. Потому по возможности нужно придерживаться противоэпидемических мероприятий и вакцинироваться, ведь во время войны количество социальных контактов увеличилось.

Отметим, что по данным экспертов Университета Джона Хопкинса, от пандемии Covid-19 в США умерло более миллиона человек, что, безусловно, больше, чем в любой другой стране. На каждые 100 тыс. жителей приходится 291 человек, скончавшийся от Covid-19.

Среди 20 наиболее пострадавших от Covid-19 стран только две – Бразилия и Польша – имеют более высокие показатели смертности на 100 тыс. людей. Подробнее о коронавирусе — читайте в материале Факты ICTV.