По данным экспертов Университета Джона Хопкинса, от пандемии Covid-19 в США умерло более миллиона человек, что, безусловно, больше, чем в любой другой стране. На каждые 100 тыс. жителей приходится 291 человек, умерший от Covid-19.

По мнению экспертов, большая численность населения страны, составляющая 332,5 млн человек, не объясняет ошеломляющий уровень смертности, который является одним из самых высоких в мире.

Среди 20 наиболее пострадавших от Covid-19 стран только две — Бразилия и Польша — имеют более высокие показатели смертности на 100 тыс. человек.

— Чтобы понять, почему у нас был такой плохой опыт, мы должны подумать о системных проблемах, которые уже существовали, когда пришла пандемия, — сказал социальный эпидемиолог Стивен Вульф.

По мнению исследователей, потери от Covid-19 обнажили неравенство, уникальную и фрагментированную систему здравоохранения США, поляризованную политику страны.

Пандемия пролила свет на давние расовые и этнические различия в состоянии здоровья, поскольку чернокожие, латиноамериканцы и коренные американцы были инфицированы, госпитализированы и умерли от Covid-19 со скоростью, которая иногда вдвое превышала показатели белых американцев.

Факторы этих результатов — непропорционально большая вероятность того, что цветные люди не будут иметь такого же качественного жилья, работы и доступа к здравоохранению, как белые американцы.

Всепоглощающий характер пандемии также способствовал распространению предотвратимых и излечимых инфекционных заболеваний. Тысячи детей младшего возраста, особенно в семьях с низким доходом, не прошли плановую вакцинацию.

Особенно пострадало психическое здоровье подростков, поскольку миллионы людей были отрезаны от психиатрических услуг, предоставляемых школами.

— Смерть — не единственный серьезный результат Covid-19, — отметил директор по инновациям в области реабилитации системы здравоохранения Дэвид Путрино.

По его словам, он был свидетелем тысяч случаев так называемого долгого Covid-19, когда иногда тяжелые симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев.

Недавний анализ, проведенный Центром американского прогресса, показал, что в 2021 году этот синдром привел к появлению в США примерно на 1,2 млн инвалидов больше.