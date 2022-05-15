За даними експертів Університету Джона Хопкінса, від пандемії Covid-19 в США померло більше мільйона осіб, що, безумовно, більше, ніж в будь-якій іншій країні. На кожні 100 тис. жителів припадає 291 людина, яка померла від Covid-19.

На думку експертів, велика чисельність населення країни, що становить 332,5 млн осіб, не пояснює приголомшливий рівень смертності, який є одним з найвищих у світі.

Серед 20 найбільш постраждалих від Covid-19 країн тільки дві – Бразилія та Польща – мають більш високі показники смертності на 100 тис. осіб.

– Щоб зрозуміти, чому у нас був такий поганий досвід, ми повинні подумати про системні проблеми, які вже існували, коли прийшла пандемія, – сказав соціальний епідеміолог Стівен Вульф.

На думку дослідників, втрати від Covid-19 оголили нерівність, унікальну і фрагментовану систему охорони здоров’я США, поляризовану політику країни.

Пандемія пролила світло на давні расові та етнічні відмінності в стані здоров’я, оскільки чорношкірі, латиноамериканці та корінні американці були інфіковані, госпіталізовані та померли від Covid-19 зі швидкістю, яка іноді вдвічі перевищувала показники білих американців.

Фактори цих результатів – непропорційно велика ймовірність того, що кольорові люди не матимуть такого ж якісного житла, роботи та доступу до охорони здоров’я, як білі американці.

Всепоглинаючий характер пандемії також сприяв поширенню запобіжних і виліковних інфекційних захворювань. Тисячі дітей молодшого віку, особливо в сім’ях з низьким доходом, не пройшли планову вакцинацію.

Особливо постраждало психічне здоров’я підлітків, оскільки мільйони людей були відрізані від психіатричних послуг, що надаються школами.

– Смерть – не єдиний серйозний результат Covid-19, – зазначив директор з інновацій в галузі реабілітації системи охорони здоров’я Девід Путріно.

За його словами, він був свідком тисяч випадків так званого довгого Covid-19, коли іноді важкі симптоми зберігаються протягом декількох місяців.

Недавній аналіз, проведений Центром американського прогресу, показав, що в 2021 році цей синдром призвів до появи в США приблизно на 1,2 млн інвалідів більше.