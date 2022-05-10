Команди в білих захисних костюмах входять до будинків людей, у яких діагностовано коронавірусну інфекцію, щоб розпорошити дезінфікуючий засіб. Так Шанхай намагається боротися зі спалахом Омікрона в рамках суворої стратегії Китаю нульового Covid-19.

Один з міських чиновників спробував розвіяти занепокоєння людей з приводу пошкодження одягу і цінностей, заявивши, що жителі самі можуть повідомляти командам про все, що потребує захисту.

Шанхай також призупинив роботу двох останніх ліній метро, які все ще працювали. Це стало першим випадком, коли вся міська система метрополітену була відключена.

Ці жорсткі заходи ще більше розчарували жителів, які сподівалися, що карантин, що тривав більше місяця, нарешті ослабне, оскільки число нових випадків захворювання в місті падає.

Більшість жителів міста з населенням 25 мільйонів чоловік як і раніше заблоковані в своїх квартирах і житлових комплексах. Відео, зняте AP в понеділок, 9 травня, показало тихе і пустельне місто, в якому лише зрідка з’являлися автомобілі та кілька водіїв-доставщиків їжі на скутерах по пустельних дорогах.

Повідомляється, що щоденне число нових випадків захворювання в Шанхаї впало приблизно до 3 тис. в понеділок в порівнянні з піковим значенням в 26 тис. в середині квітня.

У найбільшому місті Китаю було зареєстровано ще шість смертей, пов’язаних з Covid-19, в результаті чого кількість жертв спалаху Омікрона збільшилася до 553 осіб.

Тим часом Пекін розпочав ще один раунд триденного масового тестування мільйонів своїх жителів. Місто, в якому в понеділок було зареєстровано 74 нових випадки, заблокував окремі будівлі і житлові комплекси, закрив близько 60 станцій метро і заборонив обідати в ресторанах, дозволивши тільки доставку і винос.