– Наше дослідження розкриває деякі дуже цікаві клінічні дані, особливо щодо короткого інкубаційного періоду вірусу та надзвичайно високого виділення вірусу з носа, – сказав керівник дослідницької групи, професор із Імперського коледжу Лондона Крістофер Чіу.

Уряд Великої Британії фінансував дослідження, яке показало, що рівні вірусу Sars-Cov-2 в носі та горлі досягають піку через п’ять днів після зараження.

Вчені дослідили, що високі рівні вірусної інфекції при зараженні з’являються спочатку в горлі та потім відразу ж у носі. Досі основним джерелом зараження вважалась слизова оболонка носоглотки.

Вчені заявили, що результати нового дослідження підкреслюють важливість правильного носіння масок – так, щоб вони закривали не лише рот, а обов’язково й ніс.

Дослідження також показало високу ефективність експрес-тестів на Covid-19, які, за словами професора Чіу, добре корелюють з наявністю вірусу.