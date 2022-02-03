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Носіть маски правильно! Нові дослідження шляхів поширення коронавірусу

3 Лютого 2022, 18:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
маски, коронавірус
Джерело: Depositphotos
Уряд Великої Британії фінансував дослідження, яке показало, що рівні вірусу Sars-Cov-2 в носі та горлі досягають піку через п’ять днів після зараження.

– Наше дослідження розкриває деякі дуже цікаві клінічні дані, особливо щодо короткого інкубаційного періоду вірусу та надзвичайно високого виділення вірусу з носа, – сказав керівник дослідницької групи, професор із Імперського коледжу Лондона Крістофер Чіу.

Вчені дослідили, що високі рівні вірусної інфекції при зараженні з’являються спочатку в горлі та потім відразу ж у носі. Досі основним джерелом зараження вважалась слизова оболонка носоглотки.

Вчені заявили, що результати нового дослідження підкреслюють важливість правильного носіння масок – так, щоб вони закривали не лише рот, а обов’язково й ніс.

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Дослідження також показало високу ефективність експрес-тестів на Covid-19, які, за словами професора Чіу, добре корелюють з наявністю вірусу.

Джерело
ВВС
Теги
Коронавирус Covid-19
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