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Носите маски правильно! Новые исследования путей распространения коронавируса

3 февраля 2022, 18:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
маски, коронавірус
Источник: Depositphotos

Правительство Великобритании финансировало исследование, показавшее, что уровни вируса Sars-Cov-2 в носу и горле достигают пика через пять дней после заражения.

— Наше исследование раскрывает некоторые интересные клинические данные, особенно относительно короткого инкубационного периода вируса и чрезвычайно высокого выделения вируса из носа, — сказал руководитель исследовательской группы, профессор из Имперского колледжа Лондона Кристофер Чиу.

Ученые исследовали, что высокие уровни вирусной инфекции при заражении появляются сначала в горле и затем сразу же в носу. До сих пор основным источником заражения считалась слизистая носоглотки.

Ученые заявили, что результаты нового исследования подчеркивают важность правильного ношения масок – так, чтобы они закрывали не только рот, а обязательно и нос.

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Исследование также показало высокую эффективность экспресс-тестов на Covid-19, которые, по словам профессора Чиу, хорошо коррелируют с наличием вируса.

Источник
ВВС
Теги
Коронавирус Covid-19
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