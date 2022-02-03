Правительство Великобритании финансировало исследование, показавшее, что уровни вируса Sars-Cov-2 в носу и горле достигают пика через пять дней после заражения.

— Наше исследование раскрывает некоторые интересные клинические данные, особенно относительно короткого инкубационного периода вируса и чрезвычайно высокого выделения вируса из носа, — сказал руководитель исследовательской группы, профессор из Имперского колледжа Лондона Кристофер Чиу.

Ученые исследовали, что высокие уровни вирусной инфекции при заражении появляются сначала в горле и затем сразу же в носу. До сих пор основным источником заражения считалась слизистая носоглотки.

Ученые заявили, что результаты нового исследования подчеркивают важность правильного ношения масок – так, чтобы они закрывали не только рот, а обязательно и нос.

Исследование также показало высокую эффективность экспресс-тестов на Covid-19, которые, по словам профессора Чиу, хорошо коррелируют с наличием вируса.