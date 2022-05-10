Команды в белых защитных костюмах входят в дома людей, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, чтобы распылить дезинфицирующее средство. Так Шанхай пытается бороться со вспышкой Омикрона в рамках строгой стратегии Китая нулевого Covid-19.

Один из городских чиновников попытался развеять обеспокоенность людей поводу повреждения одежды и ценностей, заявив, что жители сами могут сообщать командам обо всем, что нуждается в защите.

Шанхай также приостановил работу двух последних линий метро, ​​которые все еще работали. Это стало первым случаем, когда вся городская система метрополитена была отключена.

Эти жесткие меры еще больше разочаровали жителей, которые надеялись, что карантин, длившийся более месяца, наконец ослабнет, поскольку число новых случаев заболевания в городе падает.

Большинство жителей города с населением 25 миллионов человек по-прежнему заблокированы в своих квартирах и жилых комплексах. Видео, снятое AP в понедельник, 9 мая, показало тихий и пустынный город, в котором лишь изредка появлялись автомобили и несколько водителей-доставщиков еды на скутерах по пустынных дорогах.

Сообщается, что ежедневное число новых случаев заболевания в Шанхае упало примерно до 3 тыс. в понедельник по сравнению с пиковым значением в 26 тыс. в середине апреля.

В крупнейшем городе Китая было зарегистрировано еще шесть смертей, связанных с Covid-19, в результате чего число жертв вспышки Омикрона увеличилось до 553 человек.

Между тем Пекин начал еще один раунд трехдневного массового тестирования миллионов своих жителей. Город, в котором в понедельник было зарегистрировано 74 новых случая, заблокировал отдельные здания и жилые комплексы, закрыл около 60 станций метро и запретил обедать в ресторанах, разрешив только доставку и вынос.