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Дезинфицируют дома и закрывают метро: власти Шанхая продолжают беспрецедентную борьбу с Covid-19

10 мая 2022, 15:23
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Команды в белых защитных костюмах входят в дома людей, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, чтобы распылить дезинфицирующее средство. Так Шанхай пытается бороться со вспышкой Омикрона в рамках строгой стратегии Китая нулевого Covid-19.

Один из городских чиновников попытался развеять обеспокоенность людей поводу повреждения одежды и ценностей, заявив, что жители сами могут сообщать командам обо всем, что нуждается в защите.

Шанхай также приостановил работу двух последних линий метро, ​​которые все еще работали. Это стало первым случаем, когда вся городская система метрополитена была отключена.

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Эти жесткие меры еще больше разочаровали жителей, которые надеялись, что карантин, длившийся более месяца, наконец ослабнет, поскольку число новых случаев заболевания в городе падает.

Большинство жителей города с населением 25 миллионов человек по-прежнему заблокированы в своих квартирах и жилых комплексах. Видео, снятое AP в понедельник, 9 мая, показало тихий и пустынный город, в котором лишь изредка появлялись автомобили и несколько водителей-доставщиков еды на скутерах по пустынных дорогах.

Сообщается, что ежедневное число новых случаев заболевания в Шанхае упало примерно до 3 тыс. в понедельник по сравнению с пиковым значением в 26 тыс. в середине апреля.

В крупнейшем городе Китая было зарегистрировано еще шесть смертей, связанных с Covid-19, в результате чего число жертв вспышки Омикрона увеличилось до 553 человек.

Между тем Пекин начал еще один раунд трехдневного массового тестирования миллионов своих жителей. Город, в котором в понедельник было зарегистрировано 74 новых случая, заблокировал отдельные здания и жилые комплексы, закрыл около 60 станций метро и запретил обедать в ресторанах, разрешив только доставку и вынос.

Источник
MedicalXpress
Теги
дезінфекція, Коронавирус Covid-19, Пекін, Шанхай
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