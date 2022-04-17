Решимость Китая неуклонно реализовывать политику нулевого Covid-19 доводит 26-миллионный Шанхай до голода, отчаяния и паники.

— Я израсходовал свои лекарства. И мне нечего есть. Я чувствую себя ужасно, — признался 82-летний житель Шанхая Юй Вэньминь, у которого был положительный результат на Covid-19.

В Шанхае, который иногда называют восточным Парижем, две недели Covid-заточения вызвали чувство безнадежности и отчаяния. Нехватка продовольствия вынудила некоторых жителей прибегнуть к бартеру. Нарастает шквал критики в адрес реакции властей на кризис.

В Сети многие жители задаются вопросом не только о том, какими безжалостными методами власть борется со вспышкой Covid-19, но и по поводу официальной позиции Пекина, который обуславливает все происходящее в Шанхае коллективным благом.

В китайские социальные сети были загружены кадры протестов. Они были удалены цензорами, но снова появились на западных платформах, таких как Twitter и Facebook, которые в Китае заблокированы.

Тем не менее, несмотря на растущее недовольство, мало признаков того, что власти собираются изменить курс. В Интернете широко расходятся истории, подобные тому, что произошло с 55-летним местным чиновником здравоохранения Цянь Вэньсюн. Как говорят, он покончил с собой в своем офисе из-за давления, в котором он находился.

— Кризис с поставками продовольствия в Шанхае стал ключевой проблемой и заставил усомниться в стратегии борьбы с Covid-19, — заявила профессор Университета Глазго Джейн Дакетт, давний исследователь шанхайской политики.

По ее словам, проблема заключается в том, что без улучшения логистики поставок продуктов питания и других предметов первой необходимости возникает необходимость ослабить ограничения. Но ослабление, вероятно, приведет к распространению вируса. Протест и нестабильность кажутся неизбежными в любом случае.

Эксперты говорят, что, несмотря на растущие за пределами страны призывы к Китаю отказаться от своей политики в отношении Covid-19, неоднородная практика Пекина в отношении вакцинации своего уязвимого населения, особенно лиц старше 60 лет, может представлять еще большую опасность для его неадекватной системы здравоохранения.

К 5 апреля более 92 млн граждан Китая в возрасте 65 лет и старше все еще не получили три дозы вакцины, что подвергает их большему риску заражения тяжелыми симптомами или смерти от вируса.

Что еще более тревожно, 20,2 млн человек в возрасте 80 лет и старше также не были полностью вакцинированы.

Эти реалии, в сочетании с использованием сравнительно менее эффективной самодельной вакцины, сделали выбор будущей политики Китая еще более ограниченным.

Но для руководства Китая стремление к нулевому Covid-19 также означает демонстрацию превосходства политической системы Китая, считает Дакетт.

На прошлой неделе Си снова восхвалял эту политику на мероприятии, посвященном зимним Олимпийским играм, несмотря на сообщения о нехватке продовольствия в одном из важнейших финансовых центров страны.

По словам Си, если бы была золотая медаль за реагирование на пандемию, то Китай ее обязательно заслужил бы.

Но для жителей Шанхая, имеющих репутацию не интересующихся политикой, насущный вопрос сейчас – пережить этот страшный период отчаяния и неопределенности, отмечают эксперты.