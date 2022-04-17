Рішучість Китаю неухильно реалізовувати політику нульового Covid-19 доводить 26-мільйонний Шанхай до голоду, відчаю і паніки.

– Я витратив свої ліки. І мені нічого їсти. Я відчуваю себе жахливо, – зізнався 82-річний житель Шанхаю Юй Веньмінь, у якого був позитивний результат на Covid-19.

У Шанхаї, який іноді називають східним Парижем, два тижні Covid-ув’язнення викликали почуття безнадійності і відчаю. Брак продовольства змусив деяких жителів вдатися до бартеру. Наростає шквал критики на адресу реакції влади на кризу.

У Мережі багато жителів задаються питанням не тільки про те, якими безжальними методами влада бореться зі спалахом Covid-19, але і з приводу офіційної позиції Пекіна, який обумовлює все, що відбувається в Шанхаї колективним благом.

У китайські соціальні мережі були завантажені кадри протестів. Вони були вилучені цензорами, але знову з’явилися на західних платформах, таких як Twitter і Facebook, які в Китаї заблоковані.

Проте, незважаючи на зростаюче невдоволення, мало ознак того, що влада збирається змінити курс. В Інтернеті широко розходяться історії, подібні до того, що сталося з 55-річним місцевим чиновником охорони здоров’я Цянь Веньсюн. Як кажуть, він наклав на себе руки в своєму офісі через тиск, в якому він перебував.

– Криза з поставками продовольства в Шанхаї стала ключовою проблемою і змусила засумніватися в стратегії боротьби з Covid-19, – заявила професор Університету Глазго Джейн Дакетт, давній дослідник Шанхайської політики.

За її словами, проблема полягає в тому, що без поліпшення логістики поставок продуктів харчування та інших предметів першої необхідності виникає необхідність послабити обмеження. Але ослаблення, ймовірно, призведе до поширення вірусу. Протест і нестабільність здаються неминучими в будь-якому випадку.

Експерти кажуть, що, незважаючи на зростаючі за межами країни заклики до Китаю відмовитися від своєї політики щодо Covid-19, неоднорідна практика Пекіна щодо вакцинації свого вразливого населення, особливо осіб старше 60 років, може становити ще більшу небезпеку для його неадекватної системи охорони здоров’я.

До 5 квітня понад 92 млн громадян Китаю віком 65 років і старше все ще не отримали три дози вакцини, що піддає їх більшому ризику зараження важкими симптомами або смерті від вірусу.

Що ще більш тривожно, 20,2 млн осіб віком 80 років і старше також не були повністю вакциновані.

Ці реалії, в поєднанні з використанням порівняно менш ефективної саморобної вакцини, зробили вибір майбутньої політики Китаю ще більш обмеженим.

Але для керівництва Китаю прагнення до нульового Covid-19 також означає демонстрацію переваги політичної системи Китаю, вважає Дакетт.

Минулого тижня Сі знову вихваляв цю політику на заході, присвяченому зимовим Олімпійським іграм, незважаючи на повідомлення про брак продовольства в одному з найважливіших фінансових центрів країни.

За словами Сі, якби була золота медаль за реагування на пандемію, то Китай її обов’язково заслужив би.

Але для жителів Шанхаю, які мають репутацію таких, що не цікавляться політикою, нагальне питання зараз – пережити цей страшний період відчаю і невизначеності, відзначають експерти.