Мільйони людей у ​​Китаї були заблоковані під час боротьби зі спалахами Covid-19 у кількох провінціях за кілька тижнів до зимових Олімпійських ігор.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю повідомила про 110 нових місцевих випадків зараження Covid-19 за понеділок, зокрема 87 у провінції Хенань, 13 у Шеньсі та 10 у Тяньцзіні.

Серед випадків у провінції Хенань є принаймні кілька з варіантом Омікрон, що має високий ступінь передачі. Через це було заблоковано п’ять мільйонів жителів міста Аньян. Аньян зафіксував 58 із 87 випадків у провінції Хенань. В останні дні в місті було підтверджено принаймні два випадки зараження варіантом Омікрон, що пов’язані зі спалахом у Тяньцзіні, приблизно за 500 км від нього.

За повідомленням державного інформаційного агентства Сіньхуа, жителям Аньяна наказали повернутися до своїх будинків і заборонили їздити в машинах дорогами.

Деякі підприємства було закрито. Також у Хенані (місто Чженчжоу) закрили школи та дитячі садочки, заборонили обідати у ресторанах.

Місто Сіань на півночі Китаю – третій тиждень у суворій ізоляції, у той час як Шеньчжень на півдні ввели цільову ізоляцію деяких житлових комплексів і почало масове тестування.

У багатьох китайських містах було скорочено або припинено роботу громадського та міжміського транспорту, зокрема численні рейси зі США.

Оскільки зимові Олімпійські ігри не за горами, зростають побоювання і ходять чутки про більш жорсткі обмеження. У суботу 39-річну жінку заарештували за звинуваченням у поширенні хибної інформації про плани закриття популярного в Пекіні району Санлітунь, а у вівторок оргкомітет Пекіна спростував чутки про плани закрити частину або все місто під час Ігор.

Заступник директора Хуан Чун сказав, що варіант Омікрон швидко поширюється по всьому світу, але система замкнутого циклу для спортсменів, співробітників та інших осіб працює плавно, і немає необхідності налаштовувати її, якщо тільки в ній немає спалахів.

У Гонконгу, де також було виявлено відносно невелику кількість випадків захворювання на Омікрон, влада, як повідомляється, планує заборонити в’їзд усім міжнародним транзитним пасажирам. Але на дипломатів, урядовців, спортсменів та співробітників, які прямують на Ігри, заборона не поширюватиметься.

Омікрон та стратегія нульового Covid-19

Китай намагається зберегти свою офіційну стратегію нульового Covid-19, яка була поставлена ​​під сумнів останніми спалахами та випадками Омікрона. Офіційні особи у грудні заявили, що повністю вакцинували понад 82% населення. Однак є побоювання, що Омікрон має значну здатність ухилятися від імунної відповіді, а сучасні вакцини менш ефективні.

Китай використовує Sinovac та Sinopharm, дві вітчизняні вакцини, розроблені та вироблені на основі інактивованих вірусів.

Лікар Деріл Ченг, медичний керівник Мельбурнського освітнього центру з вакцин, сказав, що Sinovac і Sinopharm були розроблені до появи Омікрона, і тому очікувалося, що всі вони матимуть знижену ефективність, як це відбувається з вакцинами проти нових різновидів грипу, які коригуються щороку.

У деяких країнах на додачу до двох доз громадянам вводять бустерну дозу іншого типу вакцини, часто типу мРНК. Китай зазначив, що схвалить мРНК-вакцину, розроблену Pfizer для внутрішнього використання, у 2021 році, але не зробив цього. У Китаї немає мРНК вакцин, схвалених для використання. Ченг сказав, що Китай, можливо, розробляє мРНК-вакцину, але Омікрон поширюється з кожним днем.