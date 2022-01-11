Миллионы человек в Китае были заблокированы в ходе борьбы со вспышками Covid-19 в некоторых провинциях за несколько недель до зимних Олимпийских игр.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 110 новых местных случаях заражения Covid-19 за понедельник, в том числе 87 в провинции Хэнань, 13 в Шэньси и 10 в Тяньцзине.

Случаи в провинции Хэнань, которые включают по крайней мере некоторые из вариантов Омикрон с высокой степенью передачи, вызвали блокировку пяти миллионов жителей города Аньян. Аньян зафиксировал 58 из 87 случаев в провинции Хэнань. В последние дни в городе было подтверждено по крайней мере два случая заражения вирусом Омикрон, связанных со вспышкой в Тяньцзине, примерно в 500 км от него.

По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, жителям Аньяна приказали вернуться в свои дома и запретили ездить в машинах по дорогам.

Некоторые предприятия были закрыты. Также в Хэнани (город Чжэнчжоу) закрыли школы и детские сады, запретили обедать в ресторанах.

Город Сиань на севере Китая третью неделю находится на строгой изоляции, в то время как Шэньчжэнь на юге ввел целевую изоляцию некоторых жилых комплексов и начал массовое тестирование.

Во многих китайских городах был сокращен или приостановлен общественный и междугородний транспорт, в том числе многочисленные рейсы из США.

Поскольку зимние Олимпийские игры не за горами, растут опасения и ходят слухи о грядущих более жестких ограничениях. В субботу 39-летняя женщина была арестована по обвинению в распространении ложной информации о планах закрытия популярного в Пекине партийного района Санлитунь, а во вторник оргкомитет Пекина опроверг слухи о планах закрыть часть или весь город во время игр.

Заместитель директора Хуан Чун сказал, что вариант Омикрон быстро распространяется по всему миру, но система замкнутого цикла для спортсменов, сотрудников и других лиц работает плавно, и нет необходимости настраивать ее, если только в ней не произойдет вспышка.

В Гонконге, где также было выявлено относительно небольшое количество случаев заражения Омикроном, власти, как сообщается, планируют запретить въезд всем международным транзитным пассажирам. Но на дипломатов, правительственных чиновников, спортсменов и сотрудников, направляющихся на Игры, запрет не будет распространяться.

Омикрон и стратегия нулевого Covid-19

Китай пытается сохранить свою официальную приверженность стратегии нулевого Covid-19, которая была поставлена ​​под сомнение последними вспышками и случаями Омикрон. Официальные лица в декабре заявили, что полностью вакцинировали более 82% населения. Однако есть опасения, что Омикрон обладает значительной способностью уклоняться от иммунного ответа, а современные вакцины менее эффективны.

Китай использует Sinovac и Sinopharm, две отечественные вакцины, разработанные и произведенные на основе инактивированных вирусов.

Доктор Дэрил Ченг, медицинский руководитель Мельбурнского образовательного центра по вакцинам, сказал, что Sinovac и Sinopharm были разработаны до появления Омикрон, и поэтому ожидалось, что все они будут иметь сниженную эффективность, как это происходит с вакцинами против новых разновидностей гриппа, которые корректируются каждый год.

В некоторых странах в дополнение к двум дозам гражданам вводят бустерную дозу другого типа вакцины, часто типа мРНК. Китай заявил, что одобрит мРНК-вакцину, разработанную Pfizer для внутреннего использования, в 2021 году, но не сделал этого. В Китае нет мРНК-вакцин, одобренных для использования. Ченг сказал, что Китай, возможно, разрабатывает мРНК-вакцину, но Омикрон распространяется с каждым днем.