Вакцина от нового штамма коронавируса Омикрон производства фармацевтической компании Pfizer будет готова к весне.

Об этом заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла.

— Эта вакцина будет готова в марте. Мы начинаем производство некоторого ее количества на собственный риск, — отметил он.

По словам Бурла, вакцина будет эффективна как против штамма Омикрон, так и против других вариантов коронавируса.

Также он добавил, что до сих пор не понятно, нужна ли вообще вакцина от этого штамма и как она будет использоваться. Но у Pfizer будут готовые дозы, поскольку некоторые страны хотят, чтобы она была готова как можно скорее.

Со своей стороны гендиректор биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель ранее сообщил, что они также работают над созданием специальной бустерной дозой против штамма Омикрон.

— Мы ведем обсуждения с ведущими представителями сферы здравоохранения во всем мире, чтобы решить, что является лучшей стратегией для потенциальной бустерной дозы к осени 2022 года, — сказал Бансель.

В компании хотят подготовить препарат к осени 2022 года. Клинические испытания бустерной дозы начнутся в скором времени.

Штамм коронавируса Омикрон впервые обнаружили в ноябре на юге Африки. Он вызывает легкое течение болезни во время заражения, чем другие штаммы Covid-19. Однако он превосходит их по скорости распространения.