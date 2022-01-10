Вакцина від нового штаму коронавірусу Омікрон виробництва фармацевтичної компанії Pfizer буде готова до весни.

Про це заявив генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла.

– Ця вакцина буде готова в березні. Ми починаємо виробництво деякої її кількості на власний ризик, – зазначив він.

За словами Бурла, вакцина буде ефективна як проти штаму Омікрон, так і проти інших варіантів коронавірусу.

Також він додав, що досі не зрозуміло, чи потрібна взагалі вакцина від цього штаму і як вона використовуватиметься. Але Pfizer матиме готові дози, оскільки деякі країни хочуть, щоб вона була готова якомога швидше.

Зі свого боку гендиректор біотехнологічної компанії Moderna Стефан Бансель раніше повідомив, що вони також працюють над створенням спеціальної бустерної дозою проти штаму Омікрон.

– Ми ведемо обговорення з провідними представниками сфери охорони здоров’я в усьому світі, щоб вирішити, що є найкращою стратегією для потенційної бустерної дози до осені 2022 року, – сказав Бансель.

У компанії хочуть підготувати препарат до осені 2022 року. Клінічні випробування бустерної дози почнуться незабаром.

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили у листопаді на півдні Африки. Він викликає легший перебіг хвороби під час зараження, ніж інші штами Covid-19. Однак він перевершує їх за швидкістю поширення.