Перший випадок важкого ускладнення, викликаного варіантом коронавірусу Омікрон, зафіксовано в Ізраїлі. Йдеться про запалення серцевого м’яза – міокардит.

Співробітники медичного центру Шиба в Тель-ха-Шомер повідомили, що 43-річний чоловік був госпіталізований в їхнє відділення з ускладненням після зараження варіантом Омікрон. У нього діагностовано міокардит.

– Ми вперше спостерігаємо подібне з Омікроном, – розповів експерт з кардіології, професор Шломі Матецкі.

За його словами, цей випадок вселяє тривогу. Особливо, якщо врахувати, що пацієнт в серпні 2021 року отримав повний курс вакцинації від коронавірусної інфекції. Він не мав будь-яких супутніх захворювань і був абсолютно здоровим.

Нагадаємо, що ВООЗ нещодавно переглянула свою оцінку варіанту Омікрон, який раніше вважався цілком безпечним. Тепер експерти схильні припускати, що штам може призводити до госпіталізації і навіть смерті.

Джерело: Times of Israel