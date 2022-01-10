Первый случай тяжелейшего осложнения, вызванного вариантом коронавируса Омикрон, зафиксирован в Израиле. Речь идет о воспалении сердечной мышцы – миокардите.

Сотрудники Медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомер сообщили, что 43-летний мужчина был госпитализирован в их отделение с осложнением после заражения вариантом Омикрон. У него диагностирован миокардит.

— Мы впервые наблюдаем подобное с Омикроном, — рассказал эксперт в области кардиологии, профессор Шломи Матецки.

По его словам, этот случай внушает тревогу. Особенно, если учесть, что пациент в августе 2021 года получил полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Он не имел каких-либо сопутствующих заболеваний и был совершенно здоров.

Напомним, что ВОЗ недавно пересмотрела свою оценку варианта Омикрон, который ранее считался вполне безобидным. Теперь эксперты склонны предполагать, что штамм может привести к госпитализации и даже смерти.

Источник: Times of Israel