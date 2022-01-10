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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1 969 новых случаев Covid-19

10 января 2022, 08:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 1 969 человек. Из них 94 ребенка и 41 медработник.

Выздоровели за сутки – 3 517 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 86 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 064 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (398), Харьковской (192), Киевской (135), Львовской (130), Одесской (113) и Полтавской (109) областях.

  • м. Киев – 398;
  • Винницкая область — 74;
  • Волынская область — 48;
  • Днепропетровская область — 49;
  • Донецкая область — 8;
  • Житомирская область — 43;
  • Закарпатская область — 61;
  • Запорожская область — 19;
  • Ивано-Франковская область — 77;
  • Киевская область — 135;
  • Кировоградская область — 50;
  • Луганская область — 13;
  • Львовская область — 130;
  • Николаевская область — 36;
  • Одесская область — 113;
  • Полтавская область — 109;
  • Ровенская область — 31;
  • Сумская область — 102;
  • Тернопольская область — 60;
  • Харьковская область – 192;
  • Херсонская область — 12;
  • Хмельницкая область — 14;
  • Черкасская область — 83;
  • Черновицкая область — 87;
  • Черниговская область — 25.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 704 442 человека;
  • выздоровело — 3 514 786 человек;
  • летальных исходов — 97 325;
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 966 846.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. Всего проведено 28 820 343 прививки.

 

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , тестування
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