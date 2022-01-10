За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 1 969 человек. Из них 94 ребенка и 41 медработник.
Выздоровели за сутки – 3 517 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 86 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 064 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (398), Харьковской (192), Киевской (135), Львовской (130), Одесской (113) и Полтавской (109) областях.
- м. Киев – 398;
- Винницкая область — 74;
- Волынская область — 48;
- Днепропетровская область — 49;
- Донецкая область — 8;
- Житомирская область — 43;
- Закарпатская область — 61;
- Запорожская область — 19;
- Ивано-Франковская область — 77;
- Киевская область — 135;
- Кировоградская область — 50;
- Луганская область — 13;
- Львовская область — 130;
- Николаевская область — 36;
- Одесская область — 113;
- Полтавская область — 109;
- Ровенская область — 31;
- Сумская область — 102;
- Тернопольская область — 60;
- Харьковская область – 192;
- Херсонская область — 12;
- Хмельницкая область — 14;
- Черкасская область — 83;
- Черновицкая область — 87;
- Черниговская область — 25.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 704 442 человека;
- выздоровело — 3 514 786 человек;
- летальных исходов — 97 325;
- проведено ПЦР-тестирований — 16 966 846.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. Всего проведено 28 820 343 прививки.