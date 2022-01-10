За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 1 969 человек. Из них 94 ребенка и 41 медработник.

Выздоровели за сутки – 3 517 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 86 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 064 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (398), Харьковской (192), Киевской (135), Львовской (130), Одесской (113) и Полтавской (109) областях.

м. Киев – 398;

Винницкая область — 74;

Волынская область — 48;

Днепропетровская область — 49;

Донецкая область — 8;

Житомирская область — 43;

Закарпатская область — 61;

Запорожская область — 19;

Ивано-Франковская область — 77;

Киевская область — 135;

Кировоградская область — 50;

Луганская область — 13;

Львовская область — 130;

Николаевская область — 36;

Одесская область — 113;

Полтавская область — 109;

Ровенская область — 31;

Сумская область — 102;

Тернопольская область — 60;

Харьковская область – 192;

Херсонская область — 12;

Хмельницкая область — 14;

Черкасская область — 83;

Черновицкая область — 87;

Черниговская область — 25.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 704 442 человека;

выздоровело — 3 514 786 человек;

летальных исходов — 97 325;

проведено ПЦР-тестирований — 16 966 846.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. Всего проведено 28 820 343 прививки.