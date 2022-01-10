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За минулу добу в Україні зафіксовано 1 969 нових випадків Covid-19

10 Січня 2022, 08:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 1 969 осіб. З них 94 дитини і 41 медпрацівник.

Одужали за добу – 3 517 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 86 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 064 особи.

Коронавірус у регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (398), Харківській (192), Київській (135), Львівській (130), Одеській (113) та Полтавській (109) областях.

  • м. Київ – 398;
  • Вінницька область – 74;
  • Волинська область – 48;
  • Дніпропетровська область – 49;
  • Донецька область – 8;
  • Житомирська область – 43;
  • Закарпатська область – 61;
  • Запорізька область – 19;
  • Івано-Франківська область – 77;
  • Київська область – 135;
  • Кіровоградська область – 50;
  • Луганська область – 13;
  • Львівська область – 130;
  • Миколаївська область – 36;
  • Одеська область – 113;
  • Полтавська область – 109;
  • Рівненська область – 31;
  • Сумська область – 102;
  • Тернопільська область – 60;
  • Харківська область – 192;
  • Херсонська область – 12;
  • Хмельницька область – 14;
  • Черкаська область – 83;
  • Чернівецька область – 87;
  • Чернігівська область – 25.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 704 442 особи;
  • одужало – 3 514 786 осіб;
  • летальних випадків – 97 325;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 966 846.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
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