За минулу добу Covid-19 підтверджений у 1 969 осіб. З них 94 дитини і 41 медпрацівник.

Одужали за добу – 3 517 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 86 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 064 особи.

Коронавірус у регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (398), Харківській (192), Київській (135), Львівській (130), Одеській (113) та Полтавській (109) областях.

м. Київ – 398;

Вінницька область – 74;

Волинська область – 48;

Дніпропетровська область – 49;

Донецька область – 8;

Житомирська область – 43;

Закарпатська область – 61;

Запорізька область – 19;

Івано-Франківська область – 77;

Київська область – 135;

Кіровоградська область – 50;

Луганська область – 13;

Львівська область – 130;

Миколаївська область – 36;

Одеська область – 113;

Полтавська область – 109;

Рівненська область – 31;

Сумська область – 102;

Тернопільська область – 60;

Харківська область – 192;

Херсонська область – 12;

Хмельницька область – 14;

Черкаська область – 83;

Чернівецька область – 87;

Чернігівська область – 25.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 704 442 особи;

одужало – 3 514 786 осіб;

летальних випадків – 97 325;

проведено ПЛР-тестувань – 16 966 846.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення.