За минулу добу Covid-19 підтверджений у 1 969 осіб. З них 94 дитини і 41 медпрацівник.
Одужали за добу – 3 517 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 86 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 064 особи.
Коронавірус у регіонах:
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (398), Харківській (192), Київській (135), Львівській (130), Одеській (113) та Полтавській (109) областях.
- м. Київ – 398;
- Вінницька область – 74;
- Волинська область – 48;
- Дніпропетровська область – 49;
- Донецька область – 8;
- Житомирська область – 43;
- Закарпатська область – 61;
- Запорізька область – 19;
- Івано-Франківська область – 77;
- Київська область – 135;
- Кіровоградська область – 50;
- Луганська область – 13;
- Львівська область – 130;
- Миколаївська область – 36;
- Одеська область – 113;
- Полтавська область – 109;
- Рівненська область – 31;
- Сумська область – 102;
- Тернопільська область – 60;
- Харківська область – 192;
- Херсонська область – 12;
- Хмельницька область – 14;
- Черкаська область – 83;
- Чернівецька область – 87;
- Чернігівська область – 25.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 704 442 особи;
- одужало – 3 514 786 осіб;
- летальних випадків – 97 325;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 966 846.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення.