Чому Омікрон для України поки не актуальна тема і чому, незважаючи на високу заразність, цей варіант все ж не такий небезпечний, як всі попередні, в інтерв’ю одному з українських ЗМІ розповів імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

– Ми зараз багато говоримо про варіант Омікрон, але ми ще не розрахувалися з Дельта-варіантом. Він в Україні досі домінує, і ми щодня маємо переважну кількість випадків, пов’язаних саме з Дельта-варіантом, – сказав експерт.

Він зазначив, що з біологічної точки зору Омікрон більше здатний вражати бронхи, ніж, наприклад, легені. Це те, про що говорять сьогодні лабораторні аналізи.

Крім того, є переконливі дані про те, що ревакцинація проти коронавірусної інфекції дозволяє забезпечити непоганий захист зокрема і від атак Омікрона.

За словами Федора Лапія, Сучасні вакцини можна досить швидко пристосувати до нових варіантів. Якщо виникне така необхідність, приблизно близько трьох місяців піде на підготовку вакцин, які орієнтовані саме на варіант Омікрон або який-небудь інший, який прийде йому на зміну.

– Інше питання, що Україна, на жаль, далеко не в авангарді серед країн з високим рівнем охоплення вакцинацією. Навпаки, нас згадують в негативному світлі, коли мова йде про низькі рівні охоплення, про велику кількість хворих, – говорить імунолог.

За його словами, в Британії рівень охоплення ревакцинацією доходить вже майже до 50% доходить рівень охоплення ревакцинацією. В Україні ж тільки близько 35% людей від 60 років щеплені двома дозами. Це і питання престижу, і рівня захищеності українців від смертельно небезпечного вірусу.

Хоча, на думку Федора Лапія, позитивна зміна поглядів наших людей щодо норм епідемічної безпеки вже виразно спостерігається: маски, дистанція, гігієна рук. І це – добрий знак.