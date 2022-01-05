У зв’язку з офіційним дозволом на отримання бустерної дози в Україні, слід розуміти механізм її відображення в сертифікаті про вакцинацію. Це потрібно для того, щоб продовжити термін дії Covid-сертифіката ще на 270 днів.

Що потрібно знати про бустер:

отримати бустерну дозу можна в період 180-270 днів після другого вакцинального уколу

другого вакцинального уколу дату другого уколу можна дізнатися в додатку Helsi

після отримання бустерної дози слід оновити Covid-документи в смартфоні

переконатися, що в Covid-сертифікаті відображено факт отримання дата вакцинації відповідно до специфікації Covid-сертифікатів ЄС

Відзначимо, що всі дози вакцинації від коронавірусної інфекції повинні бути перераховані і у відповідному паперовому міжнародному свідоцтві.