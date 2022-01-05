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Коли планувати бустерну дозу і скільки днів це додасть до Covid-сертифікату – інструкція

5 Січня 2022, 14:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинация
Джерело: Depositphotos

У зв’язку з офіційним дозволом на отримання бустерної дози в Україні, слід розуміти механізм її відображення в сертифікаті про вакцинацію. Це потрібно для того, щоб продовжити термін дії Covid-сертифіката ще на 270 днів.

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Що потрібно знати про бустер:

  • отримати бустерну дозу можна в період 180-270 днів після другого вакцинального уколу
  • дату другого уколу можна дізнатися в додатку Helsi
  • після отримання бустерної дози слід оновити Covid-документи в смартфоні
  • переконатися, що в Covid-сертифікаті відображено факт отримання бустерної дози-3/3, зафіксована дата вакцинації відповідно до специфікації Covid-сертифікатів ЄС

Відзначимо, що всі дози вакцинації від коронавірусної інфекції повинні бути перераховані і у відповідному паперовому міжнародному свідоцтві.

Джерело: Helsi

Теги
Covid-сертифікат , Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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