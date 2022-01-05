У зв’язку з офіційним дозволом на отримання бустерної дози в Україні, слід розуміти механізм її відображення в сертифікаті про вакцинацію. Це потрібно для того, щоб продовжити термін дії Covid-сертифіката ще на 270 днів.
Що потрібно знати про бустер:
- отримати бустерну дозу можна в період 180-270 днів після другого вакцинального уколу
- дату другого уколу можна дізнатися в додатку Helsi
- після отримання бустерної дози слід оновити Covid-документи в смартфоні
- переконатися, що в Covid-сертифікаті відображено факт отримання бустерної дози-3/3, зафіксована дата вакцинації відповідно до специфікації Covid-сертифікатів ЄС
Відзначимо, що всі дози вакцинації від коронавірусної інфекції повинні бути перераховані і у відповідному паперовому міжнародному свідоцтві.
Джерело: Helsi