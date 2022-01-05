В связи с официальным разрешением на получение бустерной дозы в Украине, следует понимать механизм ее отражения в сертификате о вакцинации. Это нужно для того, чтобы продлить срок действия Covid-сертификата еще на 270 дней.
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Что нужно знать о бустере:
- получить бустерную дозу можно в период 180 – 270 дней после второго вакцинального укола
- дату второго укола можно узнать в приложении Helsi
- после получения бустерной дозы следует обновить Covid-документы в смартфоне
- убедиться, что в Covid-сертификате отражен факт получения бустерной дозы – 3/3, зафиксирована дата вакцинации в соответствии со спецификацией Covid-сертификатов ЕС
Отметим, что все дозы вакцинации от коронавирусной инфекции должны быть перечислены и в соответствующем бумажном международном свидетельстве.
Источник: Helsi