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Когда планировать бустерную дозу и сколько дней это добавит в Covid-сертификат – инструкция

5 января 2022, 14:00
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцинация
Источник: Depositphotos

В связи с официальным разрешением на получение бустерной дозы в Украине, следует понимать механизм ее отражения в сертификате о вакцинации. Это нужно для того, чтобы продлить срок действия Covid-сертификата еще на 270 дней.

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Что нужно знать о бустере:

  • получить бустерную дозу можно в период 180 – 270 дней после второго вакцинального укола
  • дату второго укола можно узнать в приложении Helsi
  • после получения бустерной дозы следует обновить Covid-документы в смартфоне
  • убедиться, что в Covid-сертификате отражен факт получения бустерной дозы – 3/3, зафиксирована дата вакцинации в соответствии со спецификацией Covid-сертификатов ЕС

Отметим, что все дозы вакцинации от коронавирусной инфекции должны быть перечислены и в соответствующем бумажном международном свидетельстве.

Источник: Helsi

Теги
Covid-сертификат , Вакцинация , Коронавирус Covid-19
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