Сертификаты о вакцинации для людей, которые получат бустерную прививку от коронавируса, появятся в конце января.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Пока что люди, вакцинированные третьей дозой, смогут использовать зеленый сертификат.

Чтобы получить новый сертификат о вакцинации необходимо будет отправить запрос на портале или в приложении Дія после получения прививки.

В Минздраве отметили, что порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создается этот документ на основании выздоровления или по вакцинации от коронавируса.

Единственное отличие — срок действия нового документа. Он будет действовать 270 дней, считая от даты последней прививки от Covid-19. Также получили бустерную прививку, смогут заказать международный сертификат о вакцинации.

— Ее можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и Covid-сертификат, будет действовать 270 дней, — добавили в Минздраве.

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против Covid-19 для людей в возрасте от 60 лет. Получить бустерную дозу могут через шесть месяцев с даты второй прививки от коронавируса, оптимально в период от шести до девяти месяцев.

Также, по рекомендации экспертов НТГЕІ изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от Covid-19, согласно которым вакцину CoronaVac теперь можно сочетать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).