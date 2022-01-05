Сертифікати про вакцинацію для людей, які отримають бустерне щеплення від коронавірусу, з’являться наприкінці січня.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Поки що люди, вакциновані третьою дозою, зможуть використовувати зелений сертифікат.
Щоб отримати новий сертифікат про вакцинацію необхідно буде відправити запит на порталі або в додатку Дія після отримання щеплення.
У МОЗ наголосили, що порядок створення сертифіката нічим не відрізняється від того, як створюються цей документ на підставі одужання або вакцинації від коронавірусу.
Єдина відмінність – термін дії нового документа. Він діятиме 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення від Covid-19. Також отримали бустерне щеплення, зможуть замовити міжнародний сертифікат про вакцинацію.
– Його можна отримати за місцем щеплення або у сімейного лікаря. Цей документ, як і Covid-сертифікат, діятиме 270 днів, – додали у МОЗ.
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для людей віком від 60 років. Отримати бустерну дозу можуть через шість місяців з дати другого щеплення від коронавірусу, оптимально в період від шести до дев’яти місяців.
Також, за рекомендацією експертів НТГЕІ змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від Covid-19, згідно з якими вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).