Сертифікати про вакцинацію для людей, які отримають бустерне щеплення від коронавірусу, з’являться наприкінці січня.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Поки що люди, вакциновані третьою дозою, зможуть використовувати зелений сертифікат.

Щоб отримати новий сертифікат про вакцинацію необхідно буде відправити запит на порталі або в додатку Дія після отримання щеплення.

У МОЗ наголосили, що порядок створення сертифіката нічим не відрізняється від того, як створюються цей документ на підставі одужання або вакцинації від коронавірусу.